El viaje a la abstracción de Jarr

Jarr (Juan Antonio Rodríguez Roca) había vuelto a reinventarse y siguió haciéndolo durante los meses siguientes, sobre todo cuando el coronavirus apareció en nuestras vidas y nos obligó a encerrarnos y a dejar de tocar a los demás. La abstracción, los collages y los volúmenes seguían ocupando los lienzos del artista, pero los colores cambiaron, los blancos, los amarillos y los rojos dieron paso al negro.

Desde hoy y hasta el próximo 5 de diciembre la galería Cuatro expone parte de la producción de Jarr durante este periodo de transformación. «Capas y Subcapas» es un universo de planos múltiples, una nueva serie de obras que se abren al concepto de escultura blanda a través del tejido y las transparencias sobre lienzo o sobre objetos cotidianos. Creaciones en las que Jarr ha estado trabajando y desarrollando sobre los conceptos de aislamiento, conexión, plano vital y el, por supuesto, la covid.

«Vivimos en planos múltiples: arriba y abajo, izquierda y derecha -señala el artista a Levante-EMV-. Un solo espacio y diferentes lugares donde mostrar actitudes sumando solidaridad, en un momento donde esta misma vida comparte mercado con la muerte ya la vez con la esperanza. Podemos cambiar de plano, no de espacio. Color y más color hasta el infinito y el límite del blanco».

De la producción de estos dos último años – alrededor de un centenar de obras-, Jarr ha llevado a la exposición en la galería Cuatro una treintena de cuadros en los que predominan el blanco y el negro. «Solo hay un punto de color, que es de las obras de «Gespa d’Urano», que habla de otros mundos más complejos. Imaginar que un césped en Urano es así, y aunque ahora lo vemos todo negro al final viene el colorido», explica.

El pesimismo del confinamiento y la esperanza de un cambio a mejor protagonizan esta muestra en la que Jarr invita a reflexionar sobre «cómo nos relacionamos los unos con los otros, como le damos importancia a cosas que antes no las tenían y al revés». Por ejemplo, la importancia que ha adquirido gestos tan simples como besarse o abrazarse. Quizá esas formas que sobresalen y se interponen entre el lienzo y el espectador sean una referencia a la distancia obligada entre personas por culpa de la pandemia. «Inconscientemente creo que sí tiene que ver -concede -. Hay un punto en la abstracción que tú no controlas».

Aun así, Jarr asegura que los meses que pasó encerrado en su casa de Algemesí no fueron un tiempo perdido ni un motivo de depresión. «El confinamiento me ha servido para desarrollar mejor mis obras, madurar mejor los cuadros, darles el tiempo y más sentido. Tengo el estudio justo debajo de mi casa y eso me permitía no trabajar solo en los cuadernos sino que podía desarrollar la obra en el lienzo, y eso me daba más tiempo y más perspectiva».

Jarr recuerda, de todas formas, que su viaje hacia la abstracción es anterior a la pandemia. Reconoce que empezó como artista eminentemente figurativo «porque tenía ganas de contar cosas y que tuviera una lectura fácil para el espectador, que el espectador pudiese interpretar lo que yo quería». Pero asegura que incluso en aquellos trabajos había «inconscientemente» una abstracción, que cada vez se ha hecho más patente «y que da un punto más de sentimientos y de emociones que mi obra más pop no me daba».

En su nueva etapa, concluye, la intención del pintor es que el espectador «perciba un sabor, un olor, sensaciones que te transportan a un momento determinado o a nada».

«capas y subcapas». La nueva obra de Jarr se expone desde hoy en Cuatro 1 El artista en su estudio de Algemesí, donde también tiene su vivienda F

2 Obras de la serie «Gespa d’Urano» que se mostraran en la galería Cuatro F