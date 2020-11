View this post on Instagram

SOBRE EL SUFRIR ㅤ Dudé, a la manera que dudan los que intuyen, si compartir este breve texto o no; pero, sin entretenerme en demasiadas disgresiones, al final decidí hacerlo. ㅤ Desde que era niño siempre me he preguntado para qué "sirve" el dolor; si es que francamente vale para algo. Para una persona de fe —con matices— el misterio y el gobierno del sufrimiento humano (original, sobrevenido, o inferido) era, y es, algo que chocaba frontalmente con la percepción moral, sensorial, emotiva e intelectual (con la comprensión, en suma) que iba alcanzando del mundo. ㅤ Acabé trabajando en (o para) Instituciones Penitenciarias porque, de alguna forma, quería diferenciar las partes esta entelequia. Nunca he optado por soluciones binarias y/o posibilistas. Y cuando alcancé puntos ciegos, lo reconocí abiertamente. Finalmente llegué a una somera conclusión (precipitada, créanme): el dolor es fruto radical de la libertad. ㅤ La libertad (en el ser humano) y la demostración (por omisión) de la Providencia (en un supuesto orden superior formal), hacen posible todas y cada una de las formas imaginables (e inimaginables) de lisis. El dolor es Libre y Fundamental. Al igual que el amor; por eso, también caben en él todas las formas (génesis) imaginables e inimaginables. ㅤ No obstante, como decía, aquella conclusión fue precipitada. El misterio sigue abierto... ㅤ ㅤ #cotidianasㅤ