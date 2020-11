Cazadores de "fakes"

Se dice que nunca es tarde para tomar buenas decisiones y eso debieron pensar los editores de informativos ante el total desvarío del personaje, viéndolo fuera de la Casa Blanca. Otros bulos pasaron el filtro del gatekeeper. Nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak pero en la fiebre patriótica vengativa tras el 11-S no se pusieron en duda las palabras del presidente ni se consideraron un peligro contra la democracia. Suponían una amenaza a la paz mundial, una expresión que ya ni se estila en los concursos de mises, pero no importaba. Las grandes mentiras de los políticos son un clásico, en Estados Unidos, en Indonesia y aquí mismo. Como ejemplo, la primera versión sobre la autoría del 11-M y su apropiación por parte de un diario, convertida en ejemplo de manipulación informativa en las facultades de Periodismo. Siempre han circulado historias falsas difundidas como noticias, pero no con la profusión actual, tanta que la Unión Europea impulsó un Plan de acción contra la desinformación en 2018.

Ahí la excusa del Gobierno para perfilar su propia Estrategia Nacional, que pone los pelos de punta. Ante la reacción de la profesión periodística, se aclaraba que el fin es «evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional». Sin embargo, no queda tan claro leyendo la orden. De seis organismos responsables, cinco son gubernamentales. El sexto, el último, es el sector privado y la sociedad civil donde se incluye al «mundo académico», ese planeta de expertos a los que «se podrá solicitar su colaboración». Pero no parecen necesitarla. Las decenas de investigadores que están trabajando en este tema en todas las universidades del país pueden respirar tranquilos. El Gobierno nos salvará de las «fake news» aunque no precisamente invirtiendo en educación y alfabetización mediática. Veremos cómo tipifican los «eventos desinformativos» generados por ellos mismos.