Director de «55 restaurantes imprescindibles». El autor de la mejor guía de la cocina valenciana, que se presenta mañana en la feria Mediterránea Gastrónoma y que se podrá adquirir con el periódico a partir del próximo viernes, explica como también la obra se ha adaptado al actual momento de crisis sanitaria.

El crítico gastronómico de Levante-EMV y director de la guía «55 restaurantes imprescindibles» anima a ir a los restaurantes en este año tan difícil para la hostelería, y espera que los lectores sigan sus recomendaciones, porque «si un lector confía en tu criterio para gastarse 100 euros un día especial y luego aquello no se parece a lo que tú le dijiste estás perdido». Mañana se presenta la guía y a partir del viernes se podrá adquirir con el periódico.

El año pasado le pregunté cómo estaba la cocina valenciana, ahora es obligado.

Rota, desconcertada y desmoralizada. Están peleando mucho. Lo tienen todo en contra, pero siguen luchando. A cada revés que reciben, se levantan y vuelven a entrar en el juego. Pero tengo la sensación de que cada vez les van quedando menos fuerzas, menos ilusión, menos ganas y menos riñón apara aguantar tanta crisis.

¿Habrá sido más difícil hacer la guía de los «55 restaurantes»?

No crea. Hemos tenido menos tiempo, eso sí, pero las circunstancias nos han obligado a eliminar el espíritu crítico. Este año no hay ranking ni clasificaciones. En su lugar, una lista de 55 restaurantes que representan la diversidad de la hostelería valenciana. No me veía con legitimidad para criticar a nadie. Por una vez, y sólo por una, me he quitado la chaqueta de crítico para ponerme la de cronista. Y, la verdad, he comprobado que resulta muchísimo más cómodo contar que evaluar. Temo, eso sí, que a los textos les falte la tensión y la intensidad que se deriva de una buena crítica. Cuando te acercas con escepticismo a un restaurante te obligas a ti mismo a atender con más atención a esa cocina que si llegas con intención de rendir homenaje. Sientes más responsabilidad y te empleas más a fondo. Y este año la cosa iba de homenaje.

Este año son los «imprescindibles».

Sí. Hemos sustituido «los mejores» por 55 restaurantes que representen todo el abanico de la hostelería valenciana. Desde el gran restaurante de autor a las barras, los restaurantes de producto o incluso las propuestas más comerciales

¿Sin clasificación?

Sin clasificación ni puntuación. Ordenados alfabéticamente. Además, he querido omitir ese apartado que aparece siempre en mis artículos de «lo mejorable». Es momento de rendir homenaje a quienes nos han regalado tanta felicidad en momentos tan difíciles.

¿Qué restaurantes entran?

Pues un buen puñado que nunca estarían entre los 55 mejores, pero sin los cuales no se entiende la gastronomía valenciana. Algunos por lo que han significado en nuestra historia, otros porque han inventado un modelo de negocio que no existía, muchos porque representan un sector de la hostelería que resulta también imprescindible aunque no llene portadas en las revistas…

¿Y los que salen?

Para que quepan 55 imprescindibles necesariamente han de salir alguno de los mejores. Eso sí que ha sido difícil. Tener que sacar de esa lista algún restaurante de muchísima calidad para poner otro que, no siendo tan bueno, representa un sector distinto que queríamos incluir. Espero que se entienda el enfoque que este año, y solo este, queremos darle a la publicación.

Y hay otros dos cientos más….

Sí, creo que era una asignatura pendiente de esta publicación. Informar de quienes son los 55 mejores restaurantes está muy bien para una ocasión especial, pero el año tienen 365 días y no siempre te apetece (ni puedes) un festín. Así que hemos lanzando una colección de casi 200 restaurantes repartidos por toda la comunidad con ofertas que van desde el bocata hasta la gamba. Eso sí, siempre elegido con criterio para garantizar una buena comida.

Me contó que los cocineros de La Marina habían tenido mejor verano que el del 2019.

No sólo los de La Marina, en general todos los restaurantes de costa y de interior. Y también los de las ciudades si tenían terraza o espacios muy amplios. En tiempos de crisis la gente vive más intensamente. Lo he visto muchas veces en mis viajes por África. Cuanto más difícil era la situación del país, más intensamente vivían sus ciudadanos. Las autoridades deberían tomar nota de eso y entender que hay que intentar mantener la hostelería abierta por todos los medios. No sólo por los empresarios, sino pensando también en los ciudadanos que necesitan esos espacios de felicidad para sobrellevar todo esto.

En cambio, muchos se lo están pasando mal.

Lo están pasando mal todos. El verano fue muy bueno, pero no te olvides que han estado cuatro meses cerrados, y eso hay que compensarlo. Luego, unos lo pasan mejor que otros. Aquellos que tenían una oferta enfocada al turismo ‘low cost’ en el centro de las ciudades, obviamente, no tienen solución. Sin embargo, los restaurantes de calidad enfocados a un cliente de cercanía lo sobrellevan mejor. Esa es otra moraleja. Puedes creer que los alemanes te harán rico, pero, cuando vienen mal dadas, es el cliente de toda la vida el que te mantiene el restaurante abierto.

¿La pandemia ha demostrado la fortaleza del sector?

Ha demostrado su capacidad de supervivencia, su adaptabilidad, su dinamismo, y también su capacidad de sufrimiento. Cada semana habían normas nuevas y ellos agachaban la cabeza, se sentaban a reflexionar y reinventaban el restaurante en unas horas. Mientras los demás jugábamos a hacer magdalenas, ellos inventaban nuevos productos, nuevos métodos, nuevas propuestas… Pero lograr la rentabilidad en un entorno tan cambiante es muy difícil y las pérdidas se acumulan. Sinceramente pienso que el sector necesita ayudas pero sobre todo necesita certezas. Saber lo que les espera para poder diseñar empresas viables.

El año pasado también me dijo que echaba en faltar prestigiar más la cocina tradicional.

En torno a la cocina tradicional hay un fariseísmo tremendo. Ahora todos los cocineros dicen venerarla, pero ninguno se atreve con ella. La reinterpretan, sí, se inspiran en ella…, pero en el fondo la siguen menospreciando. Unas veces porque creen que para un cocinero como él hacer una fabada es poca cosa. Otras porque no saben ponerla en valor para cobrarle al cliente lo que cuesta hacerla con calidad. Pero lo cierto es que hay que buscar mucho para encontrar cocina tradicional bien hecha.