Para una situación especial, una gastroguía diferente. Este año cambia el concepto de «mejor» a «imprescindible». Hoy, en el Auditorio 1 Centro de Eventos de Feria Valencia, ve la luz la guía gastronómica 55 restaurantes imprescindibles de la Comunitat Valenciana 2020 que anualmente edita Levante-EMV. Una edición, la quinta, diferente. Especial. Porque, en el momento más complicado para la hostelería, Levante-EMV rinde homenaje a un sector que, en palabras del director de la publicación, Santos Ruiz, está «roto, desconcertado y desmoralizado». En el marco de Gastrónoma, todo un escaparate para el sector, la publicación de Levante-EMV y Prensa Ibérica sorprenderá por el giro experimentado ya que este año no hay ranking ni clasificación. En su lugar, una lista de 55 restaurantes, ordenados alfabéticamente, que representan la diversidad de la hostelería valenciana, locales que muestran todo el abanico de la hostelería valenciana. 55 restaurantes, 55 proveedores de hostelería, 196 locales recomendados y 55 vinos imprescindibles aparecen en las 156 páginas de la publicación, ocho más que la guía anterior. La gastroguía, un año más, cuenta con la colaboración de la Agencia Valenciana de Turismo, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (Conhostur), Coca-cola y Amstel.

En el acto, como ya es tradición, se entregaran los premios a la Trayectoria gastronómica, a Promesa de la cocina y a Promesa de sala.

A la cita, con las restricciones que Sanidad exige y que obligan a limitar el aforo a solo 150 personas, acudirán representantes de todos los ámbitos hosteleros desde Ricard Camarena a Alberto Ferruz de BonAmb de Xàbia, Javier Andrés de la Sucursal, Bernd H. Knöller del Riff o l Vicky Sevilla de Arrels en Sagunt. Han confirmado su presencia representantes de grandes templos del producto como Ricardo Gadea de Askua o Jose Vicente Pérez de El Bressol. No faltará el estella michelin Manuel Alonso y el también estrella José Manuel Miguel de Beat en Calpe. Por citar alguno más de los que ya han confirmado su presencia, desde Alicante se desplazará a Feria Valencia representantes del grupo Nou Manolín y Sergio Sierra de El Portal. «En el libro no hay críticas y sí reconocimientos y por eso queremos que la fiesta sea un homenaje», insiste Ruiz. «La presentación de la guía ha sido y es un cita obligada para el sector porque tomaba el pulso a la restauración, pero la pandemia nos ha obligado a cambiar la perspectiva. En este año especial no hay 55 mejores, sino 55 imprescindibles. La guía presenta la diversidad de la hostelería valenciana. En este momento todos los locales son necesarios», explica. «La hostelería ha demostrado su capacidad de supervivencia, su adaptabilidad, su dinamismo, y también su capacidad de sufrimiento. Cada semana habían normas nuevas y ellos agachaban la cabeza y reinventaban el restaurante en unas horas. Mientras los demás jugábamos a hacer magdalenas, ellos inventaban productos, métodos, propuestas… El sector necesita más certezas. Saber lo que les espera para poder diseñar empresas viables». Los lectores podrán adquirir la guía en los quiocos a partir del viernes, por 2,95 euros, más el ejemplar de Levante-EMV.