Ana Obregón y Anne Igartiburu serán las presentadoras de las Campanadas 2020 de Televisión Española, siendo la primera vez en la historia de la cadena pública que dos mujeres son las encargadas de recibir el Año Nuevo. Para la Obregón, esta será la quinta vez que se coma las uvas después de hacerlo en 1994, 1995 y 2004 en TVE y en 1999 en Antena 3. Por su parte, Igartiburu es toda ya una veterana y un valor seguro para la pública, puesto que esta será la 18ª vez. Ha sido en «La hora de La 1», donde Televisión Española ha confimado la noticia.

Tras un año difícil para Ana Obregón por la muerte de su hijo Álex Lequio a causa de un cáncer, la presentadora regresa a Televisión Española para acompañar a Igartiburu, quien lleva 16 años al frente de las campanadas de la cadena pública.

Ana Obregón, que dio las campanadas por primera vez en TVE junto a Joaquín Prat en 1994, repetirá en este 2020, precisamente 16 años después de aquel 2004 en el que ejercía dicho papel por última vez junto a Ramón García. «Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor», ha asegurado Ana Obregón.

Para Anne Igartiburu, «vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante por lo que ella supone en nuestra Casa y porque además de estar dos mujeres, algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos».