La era post-covid significará «más turismo, no menos». Por eso, según Francesc Colomer, es importante no perder de vista la gastronomía valenciana. Tampoco a sus líderes, que el pasado fin de semana se reunieron en Gastrónoma para demostrar que la cocina valenciana está muy viva pese a la pandemia.

Ha participado en la última edición de Gastrónoma. Es un milagro para el sector que se celebre una feria gastronómica en estos momentos...

Sí, es un milagro, pero también es un mensaje de esperanza. Vamos a hacer lo posible para que en este maldito 2020, este «mientras tanto» en el que vivimos, podamos convivir con el virus sin que se resienta el sector. La restauración y la gastronomía conforman un sector que ha sufrido como ningún otro los efectos de la pandemia y de las decisiones de los gobiernos en relación al covid-19. Lo han afrontado con una disciplina enorme. Es un sector que lleva muchos meses asediado y golpeado. Gastrónoma ha evidenciado la capacidad de adaptación de estos profesionales, cuidando las garantías de seguridad y siguiendo los protocolos sanitarios. Ferias como Gastrónoma hacen posible ahora mismo que el relato de autenticidad de nuestro producto perdure. La gastronomía valenciana es fundamental para entender nuestro modelo económico y nuestra identidad como marca. Como decía usted, es un milagro que nos permite respirar y mantener viva la esperanza.

¿Es posible seguir atrayendo al comensal en este contexto de incertidumbre?

Yo digo que este contexto siempre hay que ubicarlo en el corto plazo. El horizonte se ha recortado muchísimo. El medio plazo ya no forma parte de ninguna planificación, porque ahora nos hemos acostumbrado a que todo cambie muy rápidamente. Todo es como arte efímero. El turismo no se entiende sin el viaje, y eso ahora se ha limitado. En estos momentos, el turismo tiene que ser intraregional, en el espacio autonómico. Todavía es posible visitar algunas partes de la Comunitat Valenciana. Tanto el turismo como la gastronomía podemos utilizarlos todavía como una vía de escape para la felicidad. Aunque también tenemos que tener en mente otros escenarios. Cuando se recupere la movilidad dentro de España, así como las fronteras internacionales, podremos tener otras perspectivas, pero eso irá viniendo al compás de la pandemia.

¿La solución pasa por revalorizar lo local?

El otro día leí una frase que me gustó: «Mira tu entorno con ojos de turista». En este momento es lo que nos queda y tendremos que disfrutarlo. No podemos morir de ni miedo ni de melancolía.

¿Qué papel van a tener los profesionales de la gastronomía valenciana en esta nueva etapa?

Fundamental, porque han demostrado su liderazgo. Los cocineros y restauradores han jugado un papel de referencia por méritos propios posicionándonos como un destino gastronómico. Esto no se logra por decreto o por el deseo de cuatro. Es el resultado del esfuerzo, de la constancia y del talento. Las principales figuras de la gastronomía valenciana han tirado del carro, y no solo ellos. Porque ellos y ellas han inspirado a toda una generación de cocineros y cocineras que vienen pisando fuerte. Por lo tanto, su papel cuando esto escampe será muy importante. Estos jóvenes serán la punta de lanza de un movimiento que reunirá creatividad, talento, modernidad, innovación y posicionamiento. Rearmará nuestra marca de territorio.

La salud ha pasado a formar el centro de nuestras vidas. ¿Es un buen momento para resaltar el aspecto saludable de nuestra gastronomía?

Sí. No podemos perder la narrativa optimista sobre nuestro futuro. No podemos invernar en todo. Es verdad que en la vida tienes que jerarquizar, y el valor de la salud está ahora mismo liderando nuestra vida. Tenemos que intentar convivir con eso, pero no podemos dejar de hablar de gastronomía y turismo. Porque estas cosas están asociadas a la alegría de vivir, a nuestra manera de entender la vida.