El Autor

Nacido en València en 1754, Martín y Soler compuso más de treinta óperas y una veintena de ballets para teatros del mayor rango. Sus obras fueron interpretadas por los mejores cantantes del momento, como el castrato Luigi Marchesi, y sus ballets merecieron la coreografía de Charles Lepicq o Domenico Rossi.

La Obra

Amable, jovial y fresca, esta comedia primera de Vicente Martín i Soler evoluciona desde la crítica velada a las férreas normas sociales establecidas a mediados del siglo XVIII hacia la defensa de la libertad y el amor por encima de la convención y la conveniencia, a la vez que expone con clarividencia el nuevo posicionamiento social de la mujer antes la Revolución Francesa.

Dirección musical

Considerado uno de los directores más importantes de su generación, Cristóbal Soler desarrolla una trayectoria en constante ascenso. Ha sido durante seis temporadas director del Teatro de la Zarzuela.

Dirección de escena

Titiritero, dramaturgo y director de escena, Jaume Policarpo es cofundador y director artístico de Bambalina Teatre Practicable, una compañía que ha desarrollado una intensa actividad desde 1981.

Tras las producciones anteriores de «L’arbore di Diana» y «Una cosa rara», esta temporada el Teatre Martín i Soler de Les Arts acoge desde hoy las representaciones de «Il tutore burlato», la primera y la única ópera que el compositor valenciano escribió en España antes de partir a Nápoles para emprender su carrera europea.

Personajes

Pippo

El barítono mexicano Omar Lara concluyó su formación en el Estudio de Ópera de Bellas Artes, en Ciudad de México. Anteriormente participó en otros programas formativos como el International Vocal Arts Institute de Nueva York y la Georg Solti Accademia de Italia. Ha sido premiado en varios concursos de canto y ha participado en clases magistrales impartidas, entre otros, por Leo Nucci, Barbara Frittoli, Ramón Vargas o Nelly Miricioiu. Entre los rolesde su repertorio destacan Belcore, Almaviva, Don Giovanni, Marcello y Guglielmo.

Violante

La soprano Aida Gimeno realizó sus estudios musicales en los conservatorios de Segovia y Castilla y León. Prosiguió su formación en la Guildhall School of Music and Drama. En 2016 interpretó el rol de Serpetta en «La finta giardiniera». Como integrante del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts ha cantado en las producciones de «Le nozze di Figaro», «Les mamelles de Tirésias», «Elektra» e «Il viaggio a Reim»s, además de «Gloria» de Poulenc.

Don Fabrizzio

El barítono ucraniano Oleh Lebedyev recibió su formación en la Academia Nacional de Música de Ucrania en Kiev, que completó con su participación en clases magistrales y concursos de canto. En su repertorio figuran roles como Asdrubale (La pietra del paragone), Bob (The Old Maid and the Thief), Bartolo (Le nozze di Figaro), Sprecher (Die Zauberflöte)y Falstaff (Die lustigen Weiber von Windsor).

Menica

Nacida en 1992, la soprano Ezgi Alhuda estudió canto con Boris Bakov e Ildiko Raimondi en el Mozarteum de Salzburgo. En 2019 obtuvo el primer premio y premio especial en el Concurso Maria Labia de Malcesine, Italia. Ha participado en conciertos en Viena, Salzburgo, Estambul y Esmirna, y ha encarnado los roles de Nella en Gianni Schicchi, Alcina en la ópera Alcina de Händel y Konstanze en Die Entführung aus dem Serail. Forma parte del Centre dePerfeccionament del Palau de les Arts

Escenas

Escena 1

Don Lelio ha quedado prendado de la joven Violante. Ignora que es la pupila de su amigo Fabrizio, que la define como ingenua y remisa al matrimonio.

Escena 2

Fabrizio encierra a Violante en una casa para que no pueda ver a Pippo, pero el pastor enseña a Violante a escapar por un pasadiza y Menica ocupará su lugar.

Escena 3

El caballero y el tutor buscan a Violante cada uno por su lado, pero es Pippo el que la encuentra y ambos se declaran unidos en matrimonio.