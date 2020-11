Una conversación con Manuel Espinar condensa en unos pocos minutos la mezcla de emociones de la hostelería valenciana. Hay rabia por las restricciones sufridas y la falta de ayuda institucional; también momentos de flaqueza ante un futuro incierto y que ya ha provocado demasiados cierres. Pero sobre todo hay ganas y esperanza. Ganas de recuperar la actividad y esperanza de que, cuando todo pase, los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana volverán a resurgir.

¿En qué situación se encuentra ahora mismo la hostelería valenciana tras ocho meses de pandemia?

Estamos en una situación más que crítica. Los gobiernos nos han criminalizado y nos han dejado tirados en la cuneta. Dependemos mucho de la demanda y la sensación de miedo afecta mucho. Después de la covid, el miedo es lo que más altera nuestro negocio en estos momentos. Sobre todo ante el bombardeo informativo sobre la pandemia y el crecimiento de los contagios. Nuestros negocios se están quedando vacíos.

¿Qué medidas sanitarias se han tomado en la hostelería?

Siempre hemos dicho que nuestros locales iban a ser los más seguros. Hemos adoptado un protocolo que es el más seguro de Europa y los datos lo demuestran. El Ministerio de Sanidad publicó por fin los datos de contagios en hostelería y suponen un 3,2 % del total. De ese porcentaje, el 80 % son contagios laborales, por lo que menos de un 20 % se debe a transmisión trabajador-cliente o viceversa. Esto evidencia que nuestros protocolos son los más estrictos de todos los sectores. Por eso, que la Administración te trate de esta manera después de implementar estas medidas... se hace complicado levantarte cada día y subir la persiana. Hay un estado de desesperación muy alto.

¿La actual coyuntura sanitaria y de restricciones crecientes agranda la incertidumbre?

Siempre hemos dicho que esta crisis requiere de un mando único. Está claro que cada autonomía tiene unos datos de contagios, pero España es un país donde la movilidad interna es muy alta. De ahí los confinamientos perimetrales de estos días pasados. Por eso pedimos un criterio único, para evitar también ese efecto contagio en las medidas. Porque ahora ya no solo nos miramos entre nosotros sino también fuera: Alemania, Francia…

¿Cómo está afectando el toque de queda?

Es un nombre que no suena bien. Infunde miedo, volviendo al tema de la seguridad... Ese miedo se está interiorizando, por lo que hay gran parte de población que no quiere ni salir de casa y el que lo hace no quiere estar en el interior de los locales porque nos demonizan.

¿Cree que España se resiste al confinamiento en parte por el golpe que supondría para la hostelería?

Nosotros demostramos en la primera ola de la pandemia lo transversal que es nuestro sector. De nosotros dependen muchísimas empresas. La hostelería toca todos los sectores, empezando por el canal de distribución de alimentos. Si nosotros caemos, detrás de nosotros se derrumbaría el 25 % del PIB nacional. La sanidad está por encima de todo, sin duda. Por eso fuimos los primeros en cerrar y ahora hemos aceptado el toque de queda, pese a que no somos responsables de los contagios, que se producen en botellones y fiestas ilegales. En cualquier caso, el Gobierno valenciano ha sido de los más generosos con la hora de cierre.

¿Los clientes se están adaptando al nuevo horario?

Es muy complicado en un lugar como la Comunitat Valenciana, donde ni acostumbramos a cenar pronto ni los horarios laborales van acorde a este nuevo horario. En cualquier caso apenas estamos empezando, pero el miedo aumenta. Cada día las noticias son peores y eso hace mella en el subconsciente de la gente, aunque deberían salir con toda la tranquilidad y consumir hostelería, que es donde más seguros van a estar.

Ya se habla de moratorias en los ICO. ¿Es necesario?

Desde la CEV, a la cual pertenezco, ya empezamos a mover este tema en junio. Fuimos de las primeras autonomías en plantearlo porque vimos que en abril de 2021 iba a ser imposible abordar el pago de los primeros recibos. Propusimos ampliar el año de carencia a dos y el periodo de amortización de cuatro a seis años. Las primeras noticias de que el Gobierno lo estudia son positivas, ya que 2021 se presenta difícil porque estamos en crisis mundial, con el turismo parado y con el Gobierno poniendo poco de su parte.

¿Qué retos afronta el sector tras la pandemia?

Una vez tengamos vacuna, el sector subirá como la espuma. Se habla de que hay que reinventarse, pero nosotros no tenemos que reinventar absolutamente nada. Llevamos un largo camino preparándonos para ser lo que somos hoy día, un referente turístico internacional. Una vez se recupere hemos de volver a los mercados y en un corto plazo la Comunitat recuperará la efervescencia que tuvo en su momento. Eso sí, a corto plazo requiere mucha inversión y mucha cintura. El Gobierno deberá crear un ministerio exclusivo de turismo y el Gobierno valenciano tendrá que hacer una conselleria propia y dotarla del dinero que haga falta para volver a estar en las cuotas que teníamos en marzo de este año.

¿Qué mensaje trasladaría a la ciudadanía?

Que consuma hostelería. Necesitamos el mayor apoyo de la sociedad. Somos espacios seguros y los datos lo demuestran. Al ministerio le ha costado mucho dar los datos que tanto le hemos pedido pero al final lo hizo. Un 3,2 %, blanco y en botella.