Este domingo, hace cinco años, la Gare de Lyon estaba desierta. Soldados del ejército francés y unos cuantos viajeros. Yo era uno de esos viajeros. Cogería el Metro para llegar a la Gare de Austerlitz y, de ahí, ya la vuelta a casa. Era el domingo 15 de noviembre de 2015. Estaba en la capital francesa porque desde el jueves participaba en un Congreso de homenaje a la profesora en la Universidad de Nanterre, Marie-Claude Chaput, tan querida por tanta gente de tantos sitios distintos. El viernes no había ningún compromiso oficial y mi amigo y profesor de Literatura Española en la Universidad de Grenoble, Jean-François Carcelen, me preguntó si conocía la Rue de Lappe. Para nada. Había estado muchas veces en Bastille, pero no conocía esa calle. Lo singular de esa vía es que no se puede andar de tanta gente. Una lata de sardinas. Cafés, clubs, sitios musicales, porteros con tiques en la mano o algo parecido. Pienso en esa calle ahora mismo, en los tiempos duros del confinamiento. Ni me la imagino.

Después del recorrido, nos sentamos en una pequeña terraza. Una cerveza, un agua Perrier. No hacía mucho frío. O al menos no recuerdo que lo hiciera. Pero no siempre es real lo que recordamos, eso ya se sabe. Al poco rato, pasan coches y motos de policía. Se oyen sirenas y se ven luces a lo lejos. Noche de viernes, normalidad sonora y policial en fin de semana. Eso pensamos. Pero van aumentando las sirenas y miramos el móvil: a ver si ha pasado algo. No pone nada. Tranquilidad absoluta hasta la cena. Esa tranquilidad dura poco. Pasan más coches, esta vez con los cristales tintados, como de autoridades o algo parecido. Sirenas a tope. Miramos el móvil. Atentados en París. No hay mucha gente en la calle. Salimos escopetados. El hotel de Jean-François estaba cerca. Yo iba mucho más lejos, al Colegio de España, en la Cité Universitaire. Trayecto de Metro con varios intercambios. Los nervios a tope. En alguna parte de lo que sentía estaba el miedo. Una vez en la habitación, toda la noche se iría llenando de sirenas. El eco aumentaba las dimensiones del desastre. En el café La Belle Équipe, justo en el chaflán que cose las calles Faidherbe y Charonne, han caído ametralladas diecinueve personas que estaban tomando algo en la terraza. Eran las nueve y media de la noche, la hora en que a muy poca distancia de la Rue de Charonne tomábamos tranquilamente la cerveza y la Perrier. Luego leería en alguna parte que fueron veintiuno los muertos en La Belle Équipe. Llegarían a casi ciento cuarenta en toda la ciudad, la mayoría en la sala Bataclan, donde daba un concierto el grupo estadounidense de hard rock Eagles of Death Metal.

Pasaron otros viajes a París y siempre me resistí a volver a los sitios de aquel viernes por la noche. Hace tres años, sí que lo hice. Estaba de paso a la Bretaña, donde estaría unos días con la gente amiga de la Universidad de Brest y la Asociación del exilio republicano MERE 29. La Rue de Lappe no había cambiado. Lo que había cambiado era que en cada esquina se anclaba un furgón policial, o más, según en qué esquinas del barrio. Hice todo el recorrido desde donde estuvimos sentados las últimas horas de la tarde hasta la terraza de La Belle Équipe, llena esa noche de primavera. Seguramente, igual que aquella otra antes de que los asesinos vaciaran sus armas en su carrera, a ratos improvisada, por los itinerarios del horror. La memoria flojea cuando lo que se recuerda suena como un ruido extraño entre el asombro que todo lo convierte en una neblina demasiado espesa y tal vez el miedo a recordar. La manzana entera me sonaba a uno de esos sitios extranjeros en los que te duele aventurarte, aunque diga Walter Benjamin, cuando habla de los pasajes de París, que la mejor manera de conocer una ciudad es perderte por sus calles, sus pasadizos y sus plazas.

El domingo 15 de noviembre de 2015, justo este domingo de hace cinco años, París era -como ahora- una ciudad en toque de queda. Todo era ejército en las calles, menos los cuatro viajeros que esperábamos un tren para volver a casa. Y si con tantos muertos no teníamos bastante, la misma noche de los atentados, o al día siguiente, el presidente François Hollande mandó bombardear Siria. Qué bien, ¿no?