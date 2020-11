En julio de 1986, Carlos Simó, impulsor de Barraca, montó un crucero con rumbo a Ibiza para mostrar la escena musical valenciana en la isla y, ya de paso, disfrutar de la floreciente «marcha» pitiusa. El tour incluía «baño en playa nudista, paella, paseo por Dalt Vila, concierto de una decena de grupos valencianos (Seguridad Social, Comité Cisne, Presuntos Implicados...) y visita nocturna a los lugares de moda y alterne de la ciudad».

¿Fue aquella «misión» el primer gran contacto entre la efervescente escena musical valenciana de los 80 y la no menos efervescente escena ibicenca? ¿Los había habido antes? ¿Los hubo después? «Mas allá de las conexiones entre Alfredo Fiorito (uno de los DJ históricos en Ibiza) y Barraca y de la gente de Francis Montesinos que iba a Amnesia, cada escena funcionó en paralelo pero de un modo independiente», resume Luis Costa, DJ y periodista barcelonés que acaba de publicar junto a Christian Lane ‘Balearic’ (editorial Contra), una «historia oral de la cultura de club en Ibiza» que sigue la estela de ‘¡Bacalao!’, otra «historia oral», en este caso de la música de baile en València, que el propio Costa escribió en 2017 y que ya va por su cuarta edición.

«Aunque ambas surgen en paralelo, lo que diferencia principalmente a la escena valenciana de los 80 es la música en directo, un componente que en Ibiza no existe», explica Costa. «Ibiza se ciñe a la cultura de clubes, mientras que en València hay una gran sensibilidad musical que va más allá de las discotecas. A principios de los 80 Carlos Simó y Toni ‘El Gitano’ (promotor y DJ) ya están organizando en las salas conciertos de The Chameleons, Immaculate Fools o Soft Cell que atraen a miles de personas. DJ, periodistas y clientes de discotecas van a nutrirse de discos a las mismas tiendas (Zig Zag) y así se crea un circuito muy potente de 360 grados que convierte una escena underground en algo masivo y de mucha calidad».

¿Fue entonces la escena valenciana más valiente y moderna que la de Ibiza? «Sí y no -responde Costa-. Porque no en toda València se pinchó ese underground». La clave de la diferencia musical, indica el autor, radica en que en Ibiza, con discotecas al aire libre como Ku, Amnesia o Pachá, que solo abrían en «temporada de verano» gustaba un tipo de música «para que sonase en el exterior, más luminosa. La experiencia de bailar en Amnesia mientras sale el sol con la música de Alfredo y el público entregado es brutal».

Frente a la «experiencia» de regusto «hippy», y pese a que Barraca y en un principio Chocolate, también tenían esa vocación ibicenca, en València empieza a predominar otra «experiencia» mucho más oscura. El exitoso giro que ‘El Gitano’ le da a Chocolate hacia los sonidos más siniestros marcará el ritmo del resto de locales, edificios cerrados que funcionan durante todo el año. «Para los valencianos parece que no había fin, podíais estar muchas horas yendo de un sitio cerrado a otro sin parar», resume Costa.

Otro factor diferenciador es el alcance internacional. Desde que en los 60 se convierte en enclave del nomadismo hippy, la isla no solo atrae a «outsiders» nacionales de familias bien como Antonio Escohotado (impulsor de Amnesia), sino también a un tipo de extranjero enterado y moderno que empieza disfrutando de la fiesta y acaba ocupando las cabinas, como es el caso Jean Claude Mory, Carl Cox, DJ Harve, David Guetta o Erik Morillo. Esta inversión produce además un retorno cuando algunos de esos turistas disfrutan de la música que se pincha en la isla (y del éxtasis que le suele acompañar) y la traducen en sus discos (New Order), sus discotecas y sus «raves».

En la escena valenciana es componente internacional existe -ahí está la conexión que establece Jorge Albi con la escena de Manchester- pero la evolución es mucho más local. En este aspecto, Luis Costa destaca la figura impulsora del DJ Fran Leaners, que desde su cabina en Spook Factory da un «salto exponencial» a la técnica de pinchar que acaba marcando a las discotecas valencianas.

El factor turístico también desemboca en otra de las grandes diferencias entre las escenas valenciana e ibicenca: el público transversal de la primera (diferentes tribus, clases sociales, urbanitas y rurales sudando la misma pista) y el sistema de «castas» de la segunda. «En el libro hablamos del ‘paraíso perdido’ de Ibiza porque esas pistas en las que coinciden millonarios, hippies y trabajadores de la noche con el único objetivo de bailar, se terminan a mediados de los 90, cuando empieza a segregarse al público entre VIPs y no VIPs»

De todas formas, Costa indica que en València también hubo una «destrucción de la esencia del baile democrático» cuando a partir de los 90 la «caña» deviene en «bakalao» y el público, cambio de drogas mediante, se vuelve más agresivo. «Hay un cambio generacional que expulsó a mucha gente. Los que en los 80 lo ha dado todo y que empiezan a tener familia y trabajos estables, se asustan cuando vuelven a las salas y ven los controles policiales y a 200 skins pasadísimos en los aparcamientos».

Ahí está en parte la semilla del fin de la «ruta» y la razón por la que la escena valenciana ha durado menos que la ibicenca. «La ruta colapsó por una tormenta perfecta -resume Costa-. Se juntó el sensacionalismo de los medios, la persecución de las autoridades y una música cada vez de peor calidad». Mientras Ibiza asimilaba y marcaba la pauta de casi todas las novedades electrónicas, València -que, desde los 70 había dado todos los pasos correctos para estar en la vanguardia- empezaba a producir copias de cuarta y quinta categoría del «hardcore» más contundente. «Sonaba la copia de la copia de la copia -asevera Costa-. Incluso la producción del disco es decadente: sacan vinilos con un gramaje y calidad ínfima. Y esto coincide con unas drogas cada vez más adulteradas, que en vez de crear ambiente de comunión colectiva en la pista, lo vuelven enrarecido y agresivo».

El autor de ‘Balearic’ y ‘Bacalao’ asegura que si pudiera viajar en el espacio y en el tiempo se iría a la Spook de 1985, cuando Fran Leaners domina los platos, o a la Amnesia de 1987, cuando Fiorito y Leo Mas pinchan juntos y están llegando los ingleses que acabarán protagonizando la cultura «rave». ¿Y si tuviera que elegir entre las dos? «Uf, no lo sé... Pero creo que me quedaría en Spook. Tenía algo que no tuvieron las demás».