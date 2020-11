Poca música para tanta Patria

Les confieso que, para mí, está siendo un noviembre pasado por ETA. En la televisión he visto las fenomenales «Patria» y «El desafío», «El padre de Caín», «La Línea Invisible»” y ‘La pelota vasca’ y, además, he leído ‘El mal de Corcira’, la última novela de Bevilaqua y Chamorro, esa pareja de guardias civiles que convirtió hace años a Lorenzo Silva en uno de mis autores favoritos. Mi obsesión por la música acabó colándose en estos materiales y me percaté de que no hay mucha.