«Los premios, más que al autor, se los dan a los lectores», reflexionaba Francisco Brines en una entrevista concedida a Alfons Garcia en Levante-EMV el pasado enero. «Si no los tuvieras, pasarías desapercibido, lo cual tampoco sería grave. Para el escritor es preferible pasar desapercibido que ser un hombre público. Este es lo contrario de un escritor, que produce desde el silencio, atendiendo a lo que no se ve. Todo griterío y toda parafernalia estorba».

Brines recibió a este periódico en Elca, su casa en Oliva, un lugar situado entre naranjos, pinos y palmeras casi mítico en la historia de la poesía española del siglo XX. Unos días antes de este encuentro, el hasta ahora perenne candidato al Premio Cervantes había recibido allí a una comitiva encabezada por Ximo Puig, quien le entregó la Alta Distinción de la Generalitat que no había podido recoger el Nou d'Octubre. El autor aceptó aquella distinción «contento porque el premio es consecuencia de lo escrito. Y lo escrito, al fin y al cabo, es mi vida».

En la entrevista con Levante-EMV Brines habló de poesía, claro. Y a partir de ella, de muchas cosas. «Mis poemas amorosos a veces se ve claramente que son homosexuales -señaló-. Hay gente que los rechaza y otra que lo prefiere. El hombre no es uniforme. Antes la homosexualidad era rechazada absurdamente y ahora se acepta. Algunos la ocultan porque a nadie gusta que le den una bofetada delante de otro, pero interiormente se debe aceptar uno y para ello debe haber una sociedad tolerante, que acepte lo diferente como normal. Así de sencillo».

«Somos memoria y sorpresa. Lo que nos da a veces el presente es novedad», indicaba el poeta a este periódico. Desde su primer libro, ‘Las brasas’ (1960), hasta el último, ‘Jardín nublado’, la antología publicada en 2016 en la que se incluyó una selección de sus poemas inéditos, su obra marca una trayectoria donde predomina la visión temporal y trágica de la vida, sumida en su paradójica naturaleza, y esa consideración de la poesía como cauce de conocimiento, tanto de la identidad propia como del mundo aprehensible que la rodea. «La poesía es un don maravilloso -definió el autor cuando recibió la Alta Distinción-. No deja de ser extraordinaria la necesidad de escribir poesía, excelente o mediocre, para transformar la vida en palabras».

Sobre el Brines primerizo, él mismo se recordaba «de una manera más entrañable que uno de fuera. La existencia es incomparable. Y ahora mejor que nunca, porque a pesar de todas las deficiencias que veamos es más justa la vida en sociedad que lo ha sido nunca».

En la entrevista, Brines habló de otros poetas, como su amigo Vicente Aleixandre, al que recordó como «una persona magnífica, muy generoso, acogedor y respetuoso con el otro. También había necesitado que fueran generosos con él. Uno se tiene que aceptar para que te acepten los demás, pero no con vanagloria, sino como un hecho natural, sin darle importancia. Los hombres son millones, pero los amigos se pueden contar. No necesitamos para la convivencia íntima gran cantidad de gente».

El escritor de Oliva reconoció que había llegado «tarde» a Ausiàs March. «Es un poeta maravilloso. Lo conocí por una publicación catalana de principios del siglo XX y me encontré con un poetazo maravilloso. No hay en castellano ningún poeta que esté a su altura».

Brines recordó su infancia, recién terminada la Guerra Civil, cuando «en Oliva no había nada y me metieron interno en los jesuitas de València. Era 1939. Tiene mala prensa, pero había de todo, buenos y malos. Con siete años no me sabía peinar, metía la cabeza debajo del grifo, y allí estuve hasta el bachiller, hasta los 17. Había orden, que era el rito, que no está mal, porque la mente se adapta sin quitarle su propia personalidad. Pero queremos también disidencias. Vivimos abrazando y rechazando. Es la enseñanza de la vida»

Tras recordar su infancia y juventud, reflexionó sobre la vejez, la soledad y, finalmente la muerte: «La soledad no es enemiga – aseguró -. Y la enfermedad si la salvas tampoco. Y si te mueres, ya no hay nada. Las personas han creado las religiones, han intentado que esto que he dicho no sea verdad, que haya algo. No sé quién tendrá razón. Ojalá ellos, pero creo que no. Un futuro de infierno me parece una creación de gente mala».

«¿Cómo no aceptar la muerte?»

Y pese a entender que tras la muerte no hay nada, «¡cómo no vamos a aceptarla -exclamaba el poeta - si es una regla sin una sola excepción! ¿Rechazarías una tarde por ser borrascosa? No. Puede ser borrascosa y al día siguiente de sol y luz. Pero has de vivir las dos de la forma más grata. Lo que puedes hacer es conquistarla, hacer tu tarde, distinta a la de tu vecino. La vida es así, pues aceptémosla y adaptémonos a ella. Para lo cual, conocernos, aún a tropezones, es esencial. Si no nos conocemos, si el azar manda de nosotros, es una carencia grande.

Brines tenía 87 años cuando concedió aquella entrevista. «Voy a cumplir 88 años. Yo ya no tengo futuro -afirmaba-. El futuro es el presente continuado. Lo que tengo es mucho pasado. Es lo que tenemos todos: pasado más que futuro. Proyectamos el futuro desde el pasado y buscamos ese apoyo físico».