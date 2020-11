Un vídeo en el que improvisaba un baile cuando bajaba la basura, en un acto que fue tan cotidiano como reivindicativo, encandiló a la modelo Naomi Campbell y se hizo viral en el confinamiento; su protagonista, el bailarín valenciano Albert García, se sube ahora al escenario de la sala La Mutant de València.

Al frente de su compañía eLeCeDé, nacida en 2018, el bailarín presenta este viernes su primera producción, "Pelos de Paloma", una propuesta que estrenó el año pasado y en la que reformula la danza con hip hop, circo y los principales temas del momento o "trending topics" y estereotipos del mundo de las artes escénicas.

Una reivindicación que gustó a Naomi Campbell

En una entrevista con EFE, Albert García Saurí (València, 1986) recuerda que su vídeo, en el que danzaba a ritmo del piano de Dorantes, se produjo en pleno apagón cultural, como reivindicación e impulsado por las medidas adoptadas en el sector cultural durante el confinamiento.

El bailarín Albert García Sauri en Valencia. “Orobroy” de Dorantes. pic.twitter.com/M6u31KUOCL — Jesus Garcia Lorente (@jgarcialorente) 12 de abril de 2020

"Quería reivindicar yo también. Era nuevo en la calle, nos acabábamos de mudar y les regalé a mis vecinos un poco de mí, con música. En el confinamiento solo podíamos salir la calle para comprar o bajar la basura y yo bajé la basura y bailé", explica.

Y el vídeo se hizo viral: la icónica modelo británica colgó una "story" en su cuenta de la red social Instagram (donde tiene 9,8 millones de seguidores) para celebrar "la expresión de alegría" que simbolizaba el bailarín durante el encierro por la pandemia.

Su improvisada coreografía ya había sido visto más de un millón de personas en todo el mundo e incluso, recuerda, "salió en la BBC", la cadena de radio y televisión pública del Reino Unido, y fue comentada en medios de otros países como Ucrania, México y Jordania.

Sin redes sociales

Lo curioso es que Albert García no tiene ni WhatsApp ni Instagram -lo tiene su compañía pero no lo maneja él- ni ninguna red social, tan solo Facebook, que solo consulta "en tiempos muertos en el ordenador de casa" porque en su filosofía de vida está el "no vivir pendiente de la pantalla del móvil".

Precisamente, en su cuenta de esta red social contó el pasado 10 de abril el porqué de su hazaña. Necesitaba bailar al no tener terraza ni salón que cubriera su envergadura: "Saltándome las 'reglas' del confinamiento y en pleno apagón cultural... Expreso en mi calle lo que llevo dentro".

"Pelos de Paloma". Endenter la danza contemporánea

La primera creación de su compañía, "Pelos de Paloma", quiere romper con la frase de "no voy a ver danza contemporánea porque no la entiendo", defiende para añadir que explica al público "cómo es la vida de los artistas desde dentro de la profesión de cualquier arte escénica".

Con ese objetivo, en su espectáculo una voz en off acompaña lo que se muestra sobre el escenario, desde la discriminación salarial de las mujeres bailarinas frente a los solistas a la precariedad en el trabajo o estereotipos y "trendig topics" de la profesión, "como que todos los bailarines soy gais o la carrera acaba a los 30 años".

El artista, que se confiesa "barriobajero" y asegura que se ha criado en el "barrio chino" de València, reconoce que su propia experiencia le ha llevado a "querer poner las cosas sobre la mesa y decir verdades como platos que a veces no nos atrevemos a decir".

De hecho, su compañía es multidisciplinar, para "dar cabida a todos los géneros de cualquier tipo de artes escénica", y "solo" contrata a mayores de 30 años, "para dar trabajo" a artistas que por su edad son discriminados.

Su trayectoria: de València a Centroamérica

El bailarín cuenta que la danza le llamó en plena adolescencia, una vez había mostrado su deseo por el "texto y el gesto" del teatro: "Entonces lo tuve clarísimo, quería bailar", sostiene; empezó su periplo de formación desde València y le llevó a Barcelona, Berlín y países de Norteamérica y Sudamérica.

Lamenta que "en casa cuesta" que se le reconozca y recuerda que cuando volvió a València, desde Teatres de la Generalitat le dijeron que era demasiado joven para impartir clases en la compañía de la ciudad "cuando ya lo había hecho en Berlín y Barcelona, y en compañías estatales de México, Colombia o Perú".

Actualmente compagina la docencia y las representaciones con la defensa y la promoción de su oficio como secretario de la Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV).

Tras representar su creación este fin de semana en La Mutant (viernes y sábado a las 20.30 y domingo a las 19 horas), confía en estrenar en escenarios como el teatro Rialto de València y confiesa que si no vende al menos cinco veces "Pelos de Paloma", no creará su próximo espectáculo, que lo tiene ya "en mente", sobre madres bailarinas.