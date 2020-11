Rodrigo Sorogoyen: "El talento se ha mudado a las series"

¿Cree que las series españolas viven una edad de oro?

No sé si estamos en una edad de oro, pero sí creo que vivimos un momento muy bueno, seguramente el mejor de las series hechas aquí. Estamos en un camino que se inició en el 2011 con el estreno en Canal+ de «Crematorio», y en estos diez años la progresión ha sido muy importante. Que Movistar+ entrara en juego es un punto fundamental al producir series como «La peste» que han servido para poner los cimientos de esta, llamémosle, edad de oro.

Este año han tenido un éxito descollante series radicalmente distintas como «Antidisturbios», «Patria» y «Veneno».

Es importante que estas tres series que mencionas sean de tres plataformas distintas como Movistar+, HBO o Atresmedia; y que hayan tenido mucho éxito siendo tan diferentes. Es una muestra evidente de este buen momento y de la riqueza de la oferta. HBO ha hecho una apuesta fuerte por «Patria», de una importancia capital por motivos obvios. Y «Veneno» también es una serie muy potente, porque ha sabido conectar con el público con una forma, un lenguaje y un fondo muy distintos a «Patria» y a «Antidisturbios».

¿Qué explica este boom de series hechas aquí? ¿El desembarco de las grandes plataformas con presupuestos y niveles de producción que cuesta encontrar ya en el cine?.

Por supuesto. Talento hay en España; siempre lo ha habido. Pero hay una gran diferencia: se necesita dinero. Es evidente que hay películas hechas con un presupuesto ínfimo que tienen una calidad increíble y que conectan con el público, pero por norma general se necesita un buen presupuesto porque se necesita tiempo para rodar. No puedes ofrecer grandes actuaciones ni rodar grandes planos ni grandes escenas si no hay tiempo y dinero. Es clave.

Las plataformas ponen, en efecto, ese dinero y…

Tanto la competencia entre ellas como su competitividad han hecho que inviertan, inviertan e inviertan. Movistar+ ha puesto mucho dinero. Y HBO. Y Amazon. De repente las cadenas generalistas tienen que competir contra eso e invierten más. En paralelo a esto se halla el cine, que está viviendo una situación horrible... El dinero de las series era un dinero que estaba metido en las películas. El cine ya no da dinero y el talento, los actores, los directores, los técnicos, se están mudando al mundo de las series. Tiene todo el sentido del mundo. Por un lado está muy bien, pero si esto acaba provocando que el cine desaparezca, yo seré de los que combatirán para que esto no ocurra. Mi siguiente proyecto es un largometraje que deseo que se estrene en cines. Los cineastas debemos luchar por eso.

¿Qué opina, como hombre de cine, de la situación del sector?

Es lamentable. El cine no puede desaparecer. No podemos permitirlo. Me niego a pensarlo, pero soy realista y consciente de que la situación es horrible. Y es una tragedia, porque no podemos permitir que la humanidad pierda algo tan importante y enriquecedor como la experiencia cinematográfica. Los cineastas, insisto, debemos unirnos para evitar esta tragedia. Y el Gobierno, sea del color que sea, debe mostrar un mayor compromiso. Porque todo esto significa matar una parte de nuestra cultura.