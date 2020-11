Los grupos municipales de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox en València han criticado los retrasos en el Palau de la Música, con sus dos salas principales cerradas por varios derrumbes y a la espera de licitar el proyecto de rehabilitación y han acusado al gobierno local de no haberlo considerado una prioridad.

Los portavoces de PP, María José Catalá; Cs, Fernando Giner, y Vox, Pepe Gosálbez, han manifestado su descontento cuando se cumplen dos años del derrumbe que inició el tortuoso camino del Palau que culminará con su reapertura en 2023 tras un rehabilitación integral. Para Catalá, la situación del Palau «es la muestra más evidente de que el actual gobierno del alcalde Joan Ribó y el PSPV no sabe gestionar y actúa con descoordinación, lentitud e ineficacia». «Las obras no comenzarán antes del último trimestre de 2021, por lo que, desafortunadamente, se cumplen las peores previsiones posibles y el Palau de la Música no abrirá sus puertas, si no surgen nuevos impedimentos, hasta al menos principios de 2023», ha lamentado.

A su juicio, su reapertura «debería haber sido prioritaria porque está en juego el prestigio de un recinto cultural de primerísimo nivel en Europa» y ha añadido que «con interés y voluntad política se podía haber buscado un procedimiento más ágil para adelantar la reapertura del auditorio».

«Pero la reacción por parte del gobierno municipal se ha caracterizado hasta la fecha por su improvisación y por la absoluta falta de información acerca de las causas y el alcance de los daños materiales», ha criticado y ha defendido que como institución musical por excelencia de la ciudad «no» se puede «permitir que permanezca cerrado durante mucho más tiempo».