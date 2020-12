Mucho más que un piano

El pasado sábado, un número reducido de afortunados (¡maldito virus!), escuchamos la música emocionada de alguien que, después de mas de 70 años de carrera mundial, accedió acercarnos a la esencia de unos pentagramas en sentido homenaje a quien, en un momento decisivo de su formación, certificó que aquel adolescente debía continuar seriamente los estudios.

Iturbi tenía fama -ganada- de quisquilloso, exigente, perfeccionista, severo y mucho más. Pero también era alguien sumamente generoso. Ayudó siempre a muchos colegas, empezando por Amparo, su hermana y su maestra Wanda Landowska. Los compositores españoles nunca faltaron en su atril: Albéniz, Granados, Rodrigo (estrenó ‘Per la flor del lírica blau’, en Nueva York), Palau o Asencio. Presentó en Londres a Argenta y a Spiteri. E hizo sitio a pianistas como Luis Galve, Gonzalo Soriano, Esteban Sánchez, Pilar Bayona, Mario Montreal y, last bit not least, al joven Joaquín en la gira con la Orquesta Municipal de 1957. Dechado de compañerismo y generosidad.

Enfrentarse al Brahms de la ‘3ª sonata en fa menor’, requiere una valentía que avala a quien lo hace. Poco importan los roces o imprecisiones cuando un músico como Achúcarro es capaz de elevar el climax de la sala con la bruma del Intermezzo. Imborrable.

Con una serie de standards del repertorio iturbiano, Achúcarro inundó el Principal de los ecos de tantas noches de júbilo y ovaciones de quien en recital, a duo con Amparo, al piano o como director, solo pretendía quitarse la etiqueta de «el fill de l’afinaor». ¿ Cómo decir mejor las melodías del ‘Claro de luna’ o del ‘Sueño de amor’?

Admirable su capacidad de transmutarse para el swing de Gershwin o aportar todo el vigor necesario para el Chopin final. Habrá que dar gracias de haber presenciado ese gran momento musical. ¡Hasta pronto, maestro!