Raimon cumple 80 años mirando a Xàtiva

El cantautor presentó la fundación a finales de julio en València, en el Palau de la Generalitat, con la presencia de todas las personalidades de las administraciones públicas que ha implicado en la iniciativa, con el presidente Ximo Puig a la cabeza; el ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar; y el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

«Todos los recuerdos y experiencias de Xàtiva i València me han hecho mejor como cantante y persona», explicó entonces en el Palau, y ayer repitió desde Barcelona que ahora centra toda su energía en impulsar el Centre Raimon d’Activitats Culturals de Xàtiva. «En la Fundación están todas nuestras cosas», explica Raimon, en referencia a los muchos discos, documentos y obras de arte que el músico y su esposa han ido reuniendo y guardando durante más de 50 años.

Xàtiva nombró en 2015 a Raimon ‘fill predilecte’ de la ciudad, una iniciativa que impulsó Roger Cerdà nada más asumir la alcaldía. Y fue el septiembre de 2019 cuando el artista se puso en contacto con el presidente Puig y el Cerdà para explicar sus intenciones.

Lo primero que había que buscar era una sede. Y con máxima celeridad, porque tanto Raimon como Annalisa esperan inaugurarla cuanto antes. El alcalde de Xàtiva pensó en emplazamientos cerca de donde nació Raimon y al final dio con el antiguo convento de Santa Clara adquirido por el ayuntamiento. La idea les pareció magnífica, porque además implica a la Fundació con la recuperación del patrimonio de la ciudad.

El alcalde cuenta que cuando visitaron el convento enseguida les encantó el espacio, un edificio de estilos gótico y barroco construido en el siglo XIV y con reformas y ampliaciones de los siglos XVI a XVIII. Prestaron atención al patio, porque la idea que lleva Raimon es que sea un centro de actividades de carácter popular y no un espacio destinado exclusivamente a una élite cultural. «Un lugar de cultura viva, no solo un museo con nuestras cosas», en sus palabras.

El proyecto para instalar la Fundació Raimon i Annalisa en el convento de Santa Clara contempla que el Centre d’Activitats Culturals tenga un pequeño auditorio con capacidad para unas doscientas personas; una zona de archivo, una zona de estudio de la figura de Raimon donde estaría su biblioteca, sus documentos y su discografía. El lugar escogido para ese espacio escénico es la propia iglesia, con una remodelación similar a la de Sant Pere. Además de una zona en la que se pueda realizar exposiciones temporales y también su colección permanente, con obras de Heras, Alfaro, Tàpies, Saura y Miró.

Mientras se cumplen los plazo de la tramitación de la fundación, el Ayuntamiento de Xàtiva está trabajando con la futura licitación del proyecto, donde contempla un concurso de ideas.

La Fundació se articula en torno a un patronato en el que hay dos partes: una decidida por Raimon y Annalisa, y otra pública. La presidencia la ostentan ambos, cada administración designa a tres personas. Además por voluntad de Raimon y Annalisa estarán las dos sociedades musicales, la Primitiva Setabense y la Música Nova, y la Asociación d’Amics de la Costera, así como Francisco Perales, director del Cor de la Generalitat.

«Con la firma de este proyecto emblemático para el pueblo valenciano tenemos más certezas todavía de que la obra de Raimon no se la llevará el viento», señaló Puig, en el Palau de la Generalitat el día que se firmó la constitución de la Fundació Raimon y Annalisa, y destacó «la fidelidad de Raimon a la lengua de sus padres, esa lengua con la que nos ha transmitido lecciones de vida que han marcado a miles de personas».

Como dice Roger Cerdà, Raimon y Annalisa, «más que ilusionados, les he visto hasta entusiasmados».

Raimon cumple 80 años con la energía dirigida a «intentar ordenarme», pero con el peso sobre los hombros de una pandemia que «ha oscurecido el horizonte». «Si lo llego a saber, hubiera nacido un poco más tarde», bromea, a pesar de las nubes negras que ve en el cielo, y pese a que no cree «que vayan a durar solo un mes o dos». «A mi edad ya no estás para regalar el tiempo», lamenta el autor de ‘Al Vent’. Raimon se bajó para siempre de los escenarios el 28 de mayo de 2017 y, tres años después, no se arrepiente: «La verdad es que no echo de menos cantar en publico, ni siquiera cojo la guitarra en casa». El músico ha estado ocupado en otras cosas y «el tiempo ha transcurrido deprisa hasta que ha llegado la pandemia y lo ha trastocado todo».





El primer año lo pasó preparando «L’últim recital», un doble CD acompañado de DVD del concierto de despedida que ofreció en el Palau de la Música de Barcelona, y después empezó a trabajar en la Fundació Raimon y Annalisa. Pero la primera ola de la pandemia retrasó la creación de la Fundació, que se tenía que haber presentado en marzo -tuvo lugar en julio-, y la segunda ola «ha vuelto a pararlo todo». «En estas circunstancias, ¿qué puedo hacer yo? -se pregunta-. Piensa que a mi edad estoy en primera fila, así que intento no moverme demasiado. Veo a unos pocos amigos, leo muchos libros y voy de médicos». «Yo nunca había tenido nada, pero ahora empiezan a aparecer cosas de salud aquí y allá. Es lo propio de la edad», añade resignado. Pero la cara se le vuele a iluminar cuando habla de música, un arte que le ha acompañado toda la vida, «desde pequeño, cuando tocaba en la banda de Xàtiva», hasta ahora, que le hace compañía en el encierro obligado del coronavirus. «Escucho sobre todo música clásica, pero también Billie Holiday, Sinatra y Brassens».





Ahora solo falta que se despejen las nubes de la pandemia y podamos «ver un horizonte diferente», desea Raimon.