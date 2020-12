«El próximo espectáculo tiene patinadores, saltos, acrobacias, payasos... Esta obra lleva de todo. Bueno, de todo no, aquí no tenemos ni aburrimiento, ni malas artes». Así describía Rafael Pla su nuevo espectáculo. Lo hacía durante la serie «Diario del Gran Fele», que su compañía compartió por las redes sociales el pasado mes de septiembre para promocionar la nueva obra que llegaría en las Navidades de 2020. Por aquel entonces, Rafael Pla no sabía que sería su último espectáculo. Murió tan solo dos semanas después del último vídeo de la serie, en el que mostró algunos de los artilugios que utilizaría.

Los últimos inventos de Pla, sus últimos impulsos creativos, se podrán ver en «Xas! Hasta siempre», la despedida del payaso valenciano de los escenarios, que se estrenará el próximo 12 de diciembre en Teatro de Catarroja, para luego quedarse en la Rambleta a partir del día 17.

Ideado y guionizado por Pla, «Xas!» tendrá «toda su esencia al 100%», según ha informado la compañía circense valenciana, que ha preparado sin descanso la obra para que pudiese llegar al escenario en Navidad, tal y como había previsto el Gran Fele.

Este circo contemporáneo contará con música compuesta especialmente para la obra e interpretada en directo por la Banda del Gran Fele, que «deleitará las mentes de los espectadores mientras que los títeres construidos por Eduardo Borja sorprenderán por su tamaño».

La compañía realizará toda la campaña de Navidad en La Rambleta, para luego salir de gira por la Comunitat Valenciana, llegando a municipios como Tavernes de la Valldigna o Paterna. Después continuará por los escenarios del resto de España y Europa.

Se trata de un espectáculo que corresponde al «Gran Fele de siempre» y que narra la historia de Manola, una maestra jubilada. La obra arranca cuando todos sus hijos se encuentran en su casa para celebrar su 104 cumpleaños. «Todos en esa casa se consideran hijos suyos. Aunque no de papeles, ni consanguíneos, sino de espíritu y vocación», detalla la compañía. Manola sería el alter ego de Rafael Pla, pero también de las personas mayores, las verdaderas víctimas de la pandemia y quienes más sufrieron el confinamiento.

«Aunque casi no se mueve y casi no dice nada, su presencia e importancia es «patente» y todos entienden que es ella quien marca la filosofía de vida de la casa, aunque no ordene ni dirija nada».

Con más de 20 años a las espaldas y la participación en numerosos festivales nacionales e internacionales, el Circo Gran Fele ha sido reconocido con la aprobación del público y de la crítica. Entre los numerosos galardones que poseen, figuran el Premio Max Especial de Circo, el Premio Caleidoscopio de La Unión Europea, o el Premio Nacional de Circo 2008, entre otros. Recientemente ha recibido el Premio póstumo de Avetid, Premio Estimat 2020.

Pla hubiese cumplido 64 años este mes de diciembre. Símbolo del circo valenciano durante décadas y considerado por muchos como el último clásico del circo en València, Pla fue una de las figuras de este arte, sacando una sonrisa a decenas de generaciones. Junto a su hermano, entró a formar de la compañía de su padre como payaso en 1976, y tras la muerte de éste en 1979, se hizo cargo de la dirección, hasta que en 1994 creó la Fundación del Circo Gran Fele, con la inauguración de su carpa y estreno de su primer espectáculo circense. Se encargó también de la dirección de la Animación y Espectáculos del Pabellón de la Comunitat Valenciana en la Expo de Sevilla del 92, y 2003, fue nombrado miembro del Consejo Asesor del Circo del Ministerio de Cultura de España.