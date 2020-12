Gloria March: "Los premios te dan visibilidad y son un trampolín"

Es la excepción que confirma la regla. Todos echando pestes del 2020 y usted, la mar de feliz.

Es que va a acabar de subidón. En un mes dos premios, esto no me ha pasado en la vida. Me he recorrido media Europa y, de repente, en mi casa me dan dos premios. Sobre todo me pone feliz el reconocimiento. En esta profesión nunca se sabe por dónde vas a salir. Me he pasado, como todo el mundo, un montón de meses encerrada en casa, con actuaciones canceladas y sin trabajo y, de repente, mira.

Los premios significan que lo está haciendo hecho bien.

Los premios reconocen el trabajo de mucho tiempo atrás. Esto es una carrera muy larga, hecha poco a poco. Tengo 38 años y parece que acabo de llegar pero llevo muchos años haciendo teatro. Te diría que soy profesional desde los 25.

¿Es el suyo «Un futuro de cine»?

Ojalá que el futuro sea de cine para mí y para mucha más gente. Me encantaría seguir trabajando en cine. Vengo del teatro y dar el salto es muy difícil cuando no lo debería se tanto. En mi familia no hay ningún artista y nadie me ha regalado nada. La oportunidad en el cine me llegó con 37 años cuando Carlos Marqués-Marcet me dijo ‘quiero que hagas una prueba para hacer de Carmen Salvador’, y yo pensé ‘este hombre, a qué santo’. Él me había visto en teatro pero el mío es un teatro más contemporáneo, más físico y menos emocional. Carlos me ha enseñado mucho. Ojalá el futuro sea de cine porque ha sido una gran experiencia y me encantaría seguir. Siempre había querido hacer cine.

Pensaba que usted prefería el teatro.

Apuesto por la gente que me llama para trabajar porque hay que pagar las facturas. Ojalá este sea el principio de una gran relación.

Este premio es, además, todo un trampolín. Promesa que lo gana, actriz que con el tiempo se consagra.

El premio, en mi caso porque no me conoce nadie, es una herramienta de difusión y de tener visibilidad. Soy de las que piensa que tu mejor visibilidad es tu trabajo pero los premios ayudan, son un trampolín. En Cinema Jove ves el listado de las actrices que han ganado el premio y te entusiasmas. Que guay, yo soñaba con estar en ese listado y ¡guau! aquí estoy. Me hace mucha ilusión porque no es el típico premio y sí un pasaporte hacia el futuro. Yo me he criado con Cinema Jove y he descubierto muchas cosas en él.

A usted le ha dado visibilidad «La mort de Guillem».

Es curiosísimo. Hay algo planetario. Una se deja el sudor trabajando y haciendo castings y luego... mira. En este trabajo tienes que estas preparado para siempre para el sí y para el no, para lo bueno y lo malo.

¿Esa película le ha abierto otras puertas?

El Covid no ayuda en nada y todo lo que tengo es porque ya lo tenía cerrado. El teléfono no ha sonado. La película ha tenido mucha repercusión pero no deja de ser una película muy autonómica. Por la epidemia todos los proyectos se están dejando para más adelante.

Maldito bichito.

Nos está afectando una barbaridad. Parece que los de la cultura siempre nos quejamos pero es que nos han fulminado cuando la cultura es muy necesaria. Yo he trabajado mucho en Europa y allí te das cuenta el respeto que hay hacia el artista, los técnicos... y aquí es cómo ‘los que haceís teatrito’, pero esto es cultura, es algo muy serio y básico, y de ello vive mucha gente. No es solo entretenimiento; para mi, por ejemplo, ir al cine es como ir a terapia dos días.