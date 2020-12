Juan Artigot: "El TEM será un contenedor cultural cuando hagamos producción propia"

Ya es oficialmente el nuevo coordinador del TEM, un lugar que usted conoce bien, ya que estuvo hasta marzo cubriendo la plaza de manera provisional.

Sí, tengo mucha ilusión. Comienza una etapa de mucho trabajo. Tuve la oportunidad de ver de cerca la gestión del teatro y sé que el tiempo apremia. A partir de hoy me voy a poner con la nueva programación.

Usted ya estuvo trabajando en la próxima temporada, que se presentará en enero de 2021.

Tuve contrato con el TEM hasta marzo de este año. Dejé definida la programación hasta el verano, lo que pasa es que se tuvo que posponer prácticamente todo a causa de la pandemia. Esa programación se ha ido acoplando durante todos estos meses. La última propuesta de la temporada que dejé hecha fue «Ricardo III», que viene en enero. En un mes presentaremos una programación que tiene algunas de las pinceladas de mi proyecto como coordinador, pero será la de 2021/2022 la que asiente las bases. Por ahora, voy a trabajar en abrigo de lo local, ya que a causa de la pandemia no nos podemos arriesgar en traer compañías de fuera. También tendremos que ir coordinándonos con el Teatro Escalante y otras entidades, como la Escuela de Arte Dramático.

¿Identificó algunos aspectos mejorables del centro durante ese periodo?

Quiero que las compañías tengan más días de exhibición y que formen parte de la vida del teatro, a través de mediación o encuentros con profesionales.

¿El TEM tendrá una programación regular? Es decir, ¿habrá actividad todas las semanas?

Esa es mi intención. No quiero que haya mucho espacio entre funciones. No tiene sentido que haya representación un día y que tres días después no haya absolutamente nada. Pero depende del presupuesto, lógicamente. Mi intención es que haya un día de la semana para cada cosa, la música, el teatro familiar... Eso es fruto de una estructura de programación clara. Hay que tratar de visibilizarse en ese sentido porque hay mucha oferta en la ciudad.

¿Qué es el TEM ahora mismo en València?

La gestión anterior, al tener que simultanear contenidos en otro espacio como La Muntant, pudo crear confusión sobre la identidad del teatro. El TEM tiene que reforzar su personalidad, sobre todo ahora que La Muntant ya va por otro camino. En estos cuatro años se han asentado unas bases. Hay cosas que han funcionado mejor y otras no tanto. Lo que ha funcionado vamos a intensificarlo, pero vamos a abrir la puerta a otras cosas. Además, quiero tener una coordinación mayor con otras entidades, como el Institut Valencià de Cultura (IVC). Es momento de trabajar en red. Estamos en un momento de limitación de recursos.

En su proyecto ha manifestado su intención de programar teatro, música, poesía escénica, danza, experimentación sonora, teatro familiar... ¿El TEM va a ser un contenedor cultural?

El TEM es más que un teatro. Eso lo tengo claro. De hecho, ya se ha posicionado como un espacio cultural. Si a eso le sumas que en unos años tengamos la posibilidad de hacer producción, que es una de las carencias de los teatros municipales, entonces ya podremos convertirnos en un contenedor de producción y exhibición. Ahora se hace lo que se puede. Tenemos unos recursos limitados, pero tenemos un espacio muy bueno y una gran capacidad técnica.

¿Qué hará si no puede dar salida a la producción?

Fomentar las sinergias. Hemos hablado con el Teatre Lliure de Barcelona. Si no tenemos recursos económicos, habrá que compartir los escénicos.

¿Quiere decir que el Lliure podría formar parte habitualmente de la programación del TEM?

Sí. De hecho, todo empezó por ahí. Ellos contactaron con nosotros para ver qué se podía hacer para tener una especie de intercambio. Lo del Lliure es solo un ejemplo de lo que queremos hacer con otras instituciones.

El Musical ha sido conocido en los últimos años por su programación de danza y flamenco. ¿Estarán presentes en las próximas programaciones?

La danza contemporánea, sí. El flamenco estará presente, pero de una manera más transgresora. Me gustaría aprovechar los contenidos para tratar temas. Pienso que a raíz de la programación se puede hablar de muchas cosas que nos afectan. Por ejemplo, me gustaría reflexionar a través del flamenco en torno a la identidad de género, de la historia queer o de la situación de la mujer en el flamenco. Hay que ir más allá de la mera exhibición.

¿Qué es lo que quedará de la vieja etapa del teatro?

El teatro contemporáneo de texto, sobre todo.

¿Y qué aspecto novedoso incluirá en la vida del TEM?

La mediación en todas sus facetas. Considero que el teatro tiene capacidad para potenciar la educación. Además, quiero dar visibilidad al teatro infantil y familiar.

Era conocido por trabajar en La Rambleta. ¿Cómo cree que puede beneficiarse este teatro de su experiencia allí?

Durante mi etapa en Rambleta pude trabajar sobre la relación entre el espacio y el barrio de Sant Marcel·lí. Algo que va a ser clave para este teatro porque tiene que trabajar sobre cuestiones como la gentrificación, uno de las principales peligros del Cabanyal. Además, también considero que podré traer aquí mi experiencia durante residencias artísticas e intercambios.