La vida es la gente que se ha ido cruzando en nuestro camino. Lo que esa gente nos fue dejando para que el mundo fuera mejor si lo compartíamos, para descubrir que los sueños duran más que todos los cansancios juntos, para tender ese puente maravilloso entre la realidad y lo que imaginamos. Muchas veces esa vida y esa gente están llenas de canciones, de una música que nos suena como la lluvia que, como decía Borges, es algo que siempre sucede en el pasado. Ya no sé desde qué pasado me alcanzan la música y las canciones de Paco Muñoz. Y, sin embargo, es como si lo que escribe y canta después de más de casi cincuenta años fuera lo que escribía y cantaba entonces, en aquellas noches con los amigos cuando aún andaba más por la iglesia irreverente que amenizando con su guitarra nuestras aspiraciones de cambiar el mundo.

La transición de la dictadura a la democracia fue un tiempo de ilusiones a destajo. La palabra tomaba al asalto las plazas y las calles. El silencio de cuarenta años se escondía para dejar paso al grito de una libertad que muchas veces nos llegaba desde un escenario donde, con su música, los hombres y las mujeres de la canción, también en las diversas lenguas prohibidas por el franquismo (aquí era la cançó), mezclaban con una fuerza increíble lo que quedaba del miedo antiguo y el coraje que renacía al aire nada nuboso de la esperanza. Luego vendría la realidad con las rebajas y de aquellas ilusiones quedaron algunos retales con los que ir construyendo una democracia que a ratos se hace flaca, como si la hubieran sometido a una exigente, draconiana, cura de adelgazamiento. Pero nadie nos iba a quitar la música y las canciones que nos llegaron en aquel a ratos tan difícil tiempo de cerezas, un tiempo que por más olvidos que nos cayeran encima nunca nos abandonaría.

Por eso es un gozo enorme tener aquí delante el disco que acaba de sacar Paco Muñoz, un disco que es como un viaje a sus raíces, a ese Sur que siempre es el de un mar ilimitado con un igualmente ilimitado horizonte de montañas. La cualidad mestiza de un paisaje que, como todos los paisajes, será el trasfondo moral de las vidas que en ellos habitaron. En el camino, que siempre será lo más importante del viaje, nos va dejando citas que para él son pedazos de su propia vida: amigos como Marià navegando por esa amistad que para Paco siempre fue una de sus mejores señas de identidad, ciudades como Ontinyent y Carcaixent, donde dejó la huella de sus años jóvenes, ese carrer Major de Real, con la casa en que él y Pepa llevan siglos de vida felizmente compartida. Y, sobre todo, tanta gente amiga que no ha querido faltar a esta cita y cuyos nombres no cabrían en esta columna razonablemente breve. Sólo los de Enric y Josep Àngel Murillo, que con Nacho Mañó, en su añorado regreso a la pandilla después de muchos años, han construido unas músicas que, cada una en su estilo particular, crean una sensación de cosa única, de una perfecta coherencia, de esa complicidad afectiva y común que viene de tan lejos. Y dos sorpresas que te dejan el corazón hecho unos zorros: esa Grândola Vila Morena, la canción de Zeca Afonso que abrió las calles a la revolución portuguesa en abril de 1974, y Pare, ese lamento por la destrucción de la naturaleza que cantó hace tanto tiempo Joan Manuel Serrat y que hoy nos resulta rabiosamente imprescindible.

La vida es la gente que se cruza con nosotros y ya se queda para siempre. En Cap al sud, ese viaje escrito por Toni Prats con música de Dani Flors, regresa Paco Muñoz al sitio que nunca ha abandonado, el de su amor a un País y a una lengua que siguen siendo su manera más hermosa de estar en el mundo. Ese final con las palabras de otro nombre ineludible entre los que el artista siempre se sintió protegido: Vicent Andrés Estellés. Son suyas las palabras últimas del disco, un disco en el que Paco ha cantado casi en un susurro, como si estuviera en una de aquellas lejanas noches llenas de amigos y de sueños: «Ací em pariren i ací estic». Y ahí seguimos. Seguramente una miaja más cansados porque los años no pasan gratis. Pero ahí seguimos.