«House of the Dragon», la primera producción derivada (»spin-off») de «Juego de tronos» y que funciona como precuela de la serie original, comenzará a rodarse en 2021. «Los dragones se acercan. La producción de ‘House of the Dragon’ empieza en 2021», ha publicado la cuenta oficial en Twitter del éxito televisivo de HBO.

Jason Kilar, consejero delegado de WarnerMedia, también se ha referido sucintamente a esta cuestión en una publicación en un blog corporativo en el que detalla la estrategia de Warner Bros de estrenar todas sus películas de 2021 en cines y en su plataforma HBO Max a la vez.

«Posdata: el rodaje de la próxima serie de ‘Juego de Tronos’, ‘House of the Dragon’, empieza dentro de unos pocos meses. ¡Tened cuidado con los dragones ahí arriba!», comenta en referencia a dos imágenes con las que adelanta cómo lucirán estas criaturas fantásticas que tienen una gran importancia en las historias de George R.R. Martin. Está previsto que «House of the Dragon» se estrene en 2022.

Esta nueva serie está inspirada en el libro Fuego y Sangre (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de «Juego de Tronos» y que se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

En octubre de 2019 se dio a conocer que esta sería la primera serie derivada del fenómeno histórico de «Game of Thrones» (2011-2019), que causó sensación en todo el mundo y que tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

Al mismo tiempo que se daba luz verde a «House of the Dragon» se interrumpieron los planes para otra serie derivada de «Juego de Tronos» que iba a protagonizar Naomi Watts y que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio (conocido en la industria como piloto).

«House of the Dragon» ha sido creada por George R.R. Martin y Ryan Condal, cuyo currículum incluye la serie «Colony».

Condal y Miguel Sapochnik serán los «showrunners» (máximos responsables de una serie). Sapochnik, que dirigió algunos de los episodios más célebres de «Juego de Tronos», se sentará en la silla del director en el piloto de «House of the Dragon» y en otras entregas de este nuevo show, mientras que Condal se encargará de los guiones.

El actor británico Paddy Considine dará vida a Viserys I Targaryen, uno de los personajes clave de la nueva serie. Considine ha aparecido recientemente en la serie «El visitante» de HBO.

Viserys I fue hijo de Baelon y Alyssa Targaryen. Según la novela de George R. R. Martin, este monarca fue conocido por su generosidad y buen humor, algo que llamaba la atención en la familia. La serie relatará los hechos durante su reinado y los problemas que tuvo para conservar el trono frente a sus hermanos y descendientes.