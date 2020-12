Pep Gimeno "Botifarra": "Me he llevado muchos palos y me han dicho lo que no está escrito, pero tengo la espalda ancha"

Pep, usted es un músico que...

No, no, yo no soy músico, yo soy cantaor. Yo no sé música. Me pones una partitura y no sé lo que es la clave de sol.

Sin ser músico ha logrado que la música popular valenciana sea de nuevo popular. ¿Cómo lo ha hecho?

Yo qué sé. Cantando. Hay quien dice que cuento chistes, pero yo cuento lo que la gente me ha contado a mí. Lo que pasa es que los valencianos y valencianas son tan graciosos que parece que haga chistes. Yo compagino las cosas que me han contado y las canciones que me han cantado.

Después de usted han venido jóvenes como Xavier de Bétera, Els Jovens, Jonathan y Cristian Penalba, Maria Arnal... ¿Ya es usted «arrel» también?

Si usted lo dice… Vicent Torrent y Paco Muñoz me dicen que yo todo esto lo he mamado. Y es verdad, mi madre y mi abuela eran muy cantadoras. He tenido la suerte de tener unos padres que han sentido mucho las tradiciones.

Torrent le comparaba con Camarón porque los dos actualizaron sus respectivas tradiciones musicales.

Eso quisiera yo, parecerme a Camarón. Pero es verdad que vi en un documental que Camarón iba a casa de las abuelas y las grababa cantando. A Camarón también le faltaría un regó como a mí. Ya ves con 10 o 12 años a qué crío se le ocurre pensar «hostia, si esta gente se muere esto se pierde».

Ellos no querían que usted les grabara.

El tío Moreno me decía «déjate de esto, búscate una novia y pellízcale la pantorrilla», que estas eran canciones de padecer. Cuando las cantaba de joven, se burlaban de mí, pero me daba igual.

¿Por qué se escondían?

Por la vergüenza de cantar en valenciano. La vergüenza no, que no les dejaban. Y la represión. Las mujeres sobre todo, pero cuando cantaban se les iba. «El tio té un gallet que canta molt repoquet, és un gall sense cresta i casi tot pelut, s’estira com una goma i beu en un canut».

¿Una canción como «La malaguenya de Barxeta» sirve para vertebrar un país?

Esa canción se ha convertido en un fenómeno. Yo he visto en una diada en Catalunya a 13.000 personas cantándola. Y fui al Feslloch con Ahmed Touzani y la «granaína» toda la gente la cantaba también.

Ha dado más conciertos en Francia que en Madrid. ¿Le preocupa?

A Madrid solo he ido dos veces. Yo no sé hablar casi castellano. Sé mi lengua y cuando hablo en castellano estoy traduciendo. En San Sebastián de los Reyes el director de la Casa de la Cultura me pidió que entre canción y canción las explicara en castellano. Al acabar vino una mujer y me dijo: «me ha gustado mucho, pero no he entendido nada, ni cuando ha cantado ni cuando ha explicado».

¿Ha cambiado mucho desde que es famoso?

Yo creo que no. ¿Por qué he de cambiar?

¿Echa algo de menos?

Que no me fotografiaban tanto. La gente viene y quiere hablar, sacarte una foto, y a veces has de tener más paciencia que un santo. Pero hay que tener los pies en el suelo. Esto igual que coge altura, baja.

¿Y qué hará cuando baje?

Nada, me volveré a la huerta y de ahí no saldré.

Ahora tiene Facebook.

Yo no, éste (señala a su responsable de prensa). El mal parido ha dicho que tengo móvil y no sé ni enchufarlo.

¿Usted es más del tiempo de los viejos que le enseñaron las canciones o del de los jóvenes que le escuchan cantarlas?

Nací en el 60. Yo qué sé. Estas cosas me salen, dice mi mujer, por el karma, que lo que yo haga me harán. Y mi abuela decía que con la misma vara que yo mida me medirán a mí.

¿Se considera buena persona?

Me considero una persona normal y corriente pero que tiene la cabezonería de que estas cosas no se pierdan y el amor a mi lengua, mi cultura, mi tierra y a las canciones de todos. Pero me he llevado muchos palos, me han dicho lo que no está escrito. Uno me dijo que estaba adoctrinando a los niños, que era un lobo con piel de cordero. Otros que soy la lacra del cant valencià, que soy un traidor, un catalanista… Pero se me ha hecho la espalda muy ancha.

Al final le habrán dicho más cosas buenas que malas.

Sí, pero hay cosas que no tienen sentido, como que tengan malicia porque subo a cantar a Cataluña. ¿Si fuera a Madrid también la tendrían? Pero ojo, también me han criticado por haber cantado en castellano como ahora con Ciudad Jara. ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Que en nuestro país no se habla igual el castellano que el valenciano?