Un espectacular menú formado por sashimi de atún, solomillo de cerdo ibérico con toques asiáticos y un volcán de mango con crema de cacahuete le sirvió a Raquel Meroño para convertirse en la ganadora de «Masterchef celebrity 5». Y eso que su madre aseguraba que antes de entrar en el programa no sabía ni freír un huevo y que sus hijas, Daniela y Martina, corroboraron que hasta ahora era la «mamá microondas» que tiraba de comida preparada. Tras su victoria, la actriz y empresaria ya está preparando platos para su chiringuito de Tarifa, Carbones 13.

No figuraba en la lista de favoritos para ganar.

Pues no. Josie y Nicolás [Coronado] eran siempre los favoritos, también los míos.

¿Eso le quitó presión?

Como cuando estábamos grabando el programa aún no se emitía, tampoco en la calle había favoritos, era una cosa más interna. Además, durante el programa, unos son mejores en unas pruebas y otros, en otras, está muy repartido. Entre nosotros, los favoritos eran Josie, Flo y Nicolás, e incluso al principio de todo Raquel Sánchez Silva. Pero esto es una carrera de fondo, y en el esprint final me he metido una marcha que no sabía ni que tenía.

En la final sufrió porque tenía quemaduras en las manos.

Sí, cuando ya estábamos reventados me quemé las manos y, lejos de venirme abajo, me dio un impulso para decir: ‘No hay dolor, tiro para adelante en plan militar’. Influyó el entrenamiento que me dio en Barcelona Oriol Castro [del restaurante Disfrutar, con dos estrellas Michelin], que en vez de decirme «pobrecita» me animaba a tirar para adelante.

Su madre decía que antes de Masterchef usted no sabía ni freír un huevo y sus hijas corroboraron que era una mamá microondas. ¿Es ahora la que cocina en casa?

Digamos que el día a día sigo sin hacerlo mucho. Además, en mi casa comemos muy limpito, muy básico, proteínas, arroz, vegetales… Lo que sí que preparo ahora son las comidas especiales con invitados. Lo cual me parece fantástico, porque antes cocinaban otros y la que fregaba era yo. Así que me he quitado del fregoteo y todos los cumplidos y aplausos me los llevo yo..

Tiene un chiringuito en Tarifa. ¿Ha hecho nuevas propuestas a sus socios?

Han sido ellos los que me lo han propuesto. Ahora me dicen que me invente un par de platitos para este verano, y a mí me encantaría, porque con el atún se pueden hacer tantas cosas…

¿Su vida habría sido muy distinta si hubiera descubierto antes su pasión por la cocina?

Ha sido apasionante descubrirlo a través de Masterchef. Sí que pienso muchas veces que cómo lo he descubierto tan tarde… Ahora lo que hay que hacer es seguir disfrutando y no soltar nunca la cocina.

Masterchef celebrity ha sido su regreso a la tele. ¿Tiene más proyectos en la pequeña pantalla? Porque la última ganadora del programa, Tamara Falcó, acabó presentando un espacio de cocina...

Estaría feliz de volver a la tele en cualquiera de sus versiones, pero si pudiese elegir, me encantaría hacer una serie, volver a la interpretación.

¿Qué piensa usted de las críticas a Florentino Fernández por la polémica de Flosie?

Me sorprendió. Florentino es tan buena gente, tan buen compañero, un bonachón... Puede ser de todo menos homófobo. Se ha disculpado con Josie y yo creo que hay que cerrar ya ese episodio, porque no se merece que se vea empañado su trabajo. Flo es un tipo muy querido en el grupo.