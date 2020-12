El sector de la cultura y del espectáculo se vistió de luto ayer para «enterrar» a cientos de empresas valencianas que se han visto obligadas a cerrar por culpa de la pandemia. «El sector está muerto y todavía hoy no sabemos si las administraciones quieren resucitarlo», aseguró ayer David Cosials, coordinador de Mute València (Movilización Unida de Trabajadorxs del Espectáculo), unos de los colectivos adheridos al movimiento «Alerta roja», que reclama medidas de acción para ayudar a empresas y autónomos del sector que se han quedado sin trabajo por la Covid-19. «Estamos en bancarrota total. Ahora hay cientos de empresas cerradas por la pandemia, y van a continuar cerrando porque no hay ni ayudas ni garantías de abrir».

Es la tercera vez que el sector se moviliza para visibilizar su situación en toda España. Según los colectivos que forman el movimiento a escala nacional, desde el inicio de la pandemia hasta septiembre las pérdidas de música en directo ascienden a mas de 600 millones de euros. La Federación de Música en España, Es Música, ha recalculado sus previsiones económicas y estima unas pérdidas de 1.265 millones de euros en el plazo de un año. Se calcula que más de 800.000 familias viven del sector.

«No he facturado ni un euro en todo el año. Y tengo suerte, porque estoy cobrando por el cese de actividad, algo que no pueden decir algunos pequeños empresarios del sector, que todavía no hay percibido el dinero para pagar los ERTES», denuncia Cosials, quien lamenta que la sociedad no es del todo consciente de cómo va a quedar el tejido empresarial de la cultura tras la pandemia. «La gente será consciente cuando dentro de medio año se disponga a ir a una sala de conciertos y esté cerrada. El coronavirus ha acabado con el tejido cultural, y parte de él será irrecuperable».

Para Cosials, esta tercera convocatoria responde al «sentimiento de abandono». «Todavía no hemos visto medidas reales para ayudarnos, pese a que nos hemos reunido con algunas administraciones. Somos conscientes que la burocracia es lenta, pero nosotros tenemos que comer todos los días», defendió. «Parece que estén esperando a que la pandemia esté controlada, pero nadie nos puede garantizar que podamos abrir en unos meses».

Para Iván Espada, portavoz de Alerta Roja, el único avance ha sido la aplicación del último Real Decreto, que instauraba 432 euros por tres meses a trabajadores por cuenta ajena. Pero a él solo acceden el 10% de los profesionales.

Según Cosials, el sector seguirá movilizándose mientras sigan incumpliéndose las promesas de la administración. De momento, han pactado reunirse la semana que viene con representantes de la Generalitat para concretar medidas.