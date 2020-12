Se cumplen 30 años de la desaparición física de Doña Concha Piquer. Pero sus canciones, vídeos y películas permanecen gracias a la tecnología que ella nunca pudo llegar a imaginar, a través de plataformas como YouTube o Google.

Cinco años bastaron a una Conchita Piquer aun adolescente, para formarse en el mundo del show business de Broadway, aprender inglés e iniciar una carrera que la encumbraría, ya de vuelta a su país, como la mas importante tonadillera de su época. Pero los casi cinco años americanos fueron esenciales para empaparse de la vida teatral de Manhattan, y desplegar todo su potencial transformándose en una artista inigualable -e inigualada-durante mas de 30 años. Su voz de acero dieron rasgo y sesgo a las canciones de Quintero, León y Quiroga, convirtiéndola, para siempre, en la voz cumbre de la música popular española.

La Piquer llegó a Nueva York el 13 de septiembre de 1921. Aún no había cumplido 15 años. Comenzó como partiquina en la opereta de Manuel Penella, «El gato montes» y con solo 3 minutos de canción, Conchita recibió sus primeros ovaciones. La obra permaneció 2 meses en cartel en el Park Theatre.

Después de una corta gira por Centroamérica - siempre con Penella-, regresa a Nueva York contratada por los hermanos Shubert, productores de fama. En la primavera de 1922 participa en las revistas Make it snape y Hitchy-Koo, con musica de Cole Porter, de quien canta en solitario My Spanish shawl, envuelta en un mantón de Manila. Y ya en 1923 debuta en un papel principal en The Dancing girl, junto a Addy Cantor y Al Jolhson. En esa época mantiene una importante relación sentimental con Manuel Penella. La obra viaja hasta Indianápolis, Chicago, Filadelfia, Washington y Boston. El «American dream» de Conchita acababa de empezar. Otra voz valenciana,Lucrezia Bori, triunfaba en el Metropolitan desde 1912.

Y es en uno de aquellos viajes cuando Conchita y su madre sufren un grave accidente: en julio de 1923, en las afueras de Chicago, el autobús que transportaba a la compañía de The Dancing girl, es alcanzado por un automóvil a toda velocidad hiriendo a unas 10 artistas, entre ellas, Conchita. Afortunadamente, la obra pudo estrenarse a los dos días.

En 1927, cuando comprendió que ya había aprendido lo suficiente, regresó a España. Se presenta en el Romea, el Avenida y el Reina Victoria, de Madrid y, poco a poco, va logrando el interés y admiración del público español, mas proclive a la revista y las variedades que al vodeville foráneo. Ese mismo año, Benito Perojo la contrata para filmar en París El negro que tenia el alma blanca y al año siguiente rueda La bodega, sobre la novela de Blasco Ibáñez.

Alejo Carpentier dijo de ella que «se situaba en un plano mucho más elevado que sus predecesoras... su temperamento rompe los moldes del género llevándola a un clima expresivo de alta jerarquía».

Su Casa-Museo puede visitarse en la calle Ruaya, del barrio de Sagunto, que el director de teatro Salvador Bolta y yo mismo, organizamos en 2001, con materia fotográfico, programas, objetos personales y vestidos. Su legado de mas de 200 canciones resulta un repertorio inseparable de una época, como escribió Terenci Moix, y seguirán en la memoria de muchas generaciones. Murió en su casa de la Gran Vía madrileña, el 12 de diciembre de 1990. Por siempre, un antes y un después.