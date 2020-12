Modernos, pero españoles: los orígenes del flamenco-beat

Con una asombrosa contumacia, aparece cada cierto tiempo en las redes sociales un fascinante vídeo en blanco y negro de un minuto y nueve segundos en el que el bailaor Antonio Gades, con el gesto serio y reconcentrado de quien está pensando en la liberación de las masas proletarias, ejecuta una serie de braceos, giros y requiebros ante una reducida pero embelesada audiencia mientras, a su espalda, un grupo de mozalbetes imberbes interpreta una cruda versión del clásico de los Kinks ‘All day and all of the night’. En su más reciente viralización, la escena, extraída de la película «Último encuentro» (1967), de Antonio Eceiza y Elías Querejeta, ha logrado captar la atención del mismísimo Dave Davies, cofundador y atómico guitarrista de los Kinks, que no ha dudado en darle su bendición vía Twitter con un comentario inequívoco: «Esta es mi versión favorita» Guau.