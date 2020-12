Quique Dacosta continua de rey de la cocina valenciana, Begoña Rodrigo mantiene la estrella para La Salita tras el cambio de local al chalé de Russafa y Ricard Camarena es el único restaurante valenciano que obtiene la nueva estrella verde Michelin, que premia a los restaurantes y cocineros comprometidos con la defensa del medio ambiente, y que solo exhibirán 21 establecimientos. El resto sigue igual que la edición pasada con la inclusión del restaurante Baeza & Rufete de Alicante, en la lista de los restaurantes con una estrella.

En un año en el que las medidas adoptadas por la pandemia han dañado severamente a la hostelería, la «Guía Michelin España & Portugal 2021», que sale a la venta hoy, no aumenta su olimpo de triestrellados, otorga la primera a 21 restaurantes y estrena la estrella verde a la sostenibilidad con otros 21.

«Estoy muy gratamente agradecido que desde Dénia, Michelin siga premiando la propuesta gastronómica de la ComunitatValenciana», dijo Quique Dacosta desde el salón de su casa, en la gala de anoche que se retransmitió on line desde la Real Casa de Correos de Madrid. El cocinero de Dénia no se olvidó de su equipo y mandó «un abrazo a todos en un año difícil y ante los retos que vienen mayúsculos», y aunque no pudo realizar su ya conocido selfie de forma presencial, lo hizo desde la pantalla de su ordenador.

Producto de proximidad

Culler de Pau (O Grove, Pontevedra), Bo.TiC (Corçà, Girona) y Cinc Sentits (Barcelona) consiguen su segunda estrella. «Siendo un año tan complicado para la hostelería hemos seguido encontrando jóvenes valores y platos innovadores que, cada vez más en base al producto local o de proximidad, son capaces de ofrecernos un auténtico placer gastronómico», destacó el director internacional de las Guías Michelin, Gwendal Poullennec.

«Un abrazo a todos desde Dénia en un año difícil y ante los retos mayúsculos que vienen», dijo Dacosta

En total, la guía recoge 11 restaurantes con tres estrellas Michelin, 38 con dos (tres nuevos), 203 con una (21 nuevos), 300 con el sello Bib Gourmand que reconoce la excelente relación calidad-precio (53 nuevos, de los que 47 están en España, cinco en Portugal y uno en Andorra), 880 en la categoría El plato Michelin (105 nuevos por «una cocina de calidad») y 21 con la nueva estrella verde.

Sobre la pérdidas de distinciones que afecta a siete restaurantes de España y uno de Portugal, más allá de las que corresponden a cierres definitivos, ha trascendido que se retira la estrella a Álbora (Madrid). Los que, por motivos diversos, aún no han reabierto por la pandemia, aparecen con la acotación «cerrado temporalmente a causa del COVID-19».

Todo ello se ha dado a conocer en una gala con directivos de Michelin, las primeras autoridades de Madrid y los cocineros de los restaurantes con dos y tres estrellas Michelin de la capital -David Muñoz (DiverXO), Óscar Velasco (Santeloni), Paco Roncero (Paco Roncero Restaurante), Ramón Freixa (Ramón Freixa), Mario Sandoval (Coque) y Diego Guerrero (DSTAgE)- como únicos representantes del sector.