La Nau da cobijo desde ayer a 80 personalidades de la España moderna, aquella que se levantó gracias la libertad de prensa, la democracia y la cultura. El fotoperiodista Ricardo Martín ha querido reunir 80 de los retratos más emblemáticos de sus 50 años de profesión en la muestra «Las caras del tiempo», producida por La Nau de la Universitat de València. En ella aparecen personajes como Adolfo Suárez, Dolores Ibárruri, Enrique Tierno Galván, Rafael Alberti, Antonio Gala, Rosa Chacel, Gloria Fuertes, José Luis Sampedro, Antonio López, Victoria Abril, Penélope Cruz, Camarón de la Isla o Lola Flores. Pero también rostros valencianos como el de Luis García Berlanga, Francisco Brines, Joan Genovés, Miquel Navarro, Carmen Calvo, Francis Montesinos, Anna Lluch o Adela Cortina.

«La foto más vieja de la muestra es la de Miguel Ríos. La hice hace 50 años en nuestra ciudad, Granada, cuando empezaba en la música. La exposición reúne 50 años de historia para expresar conocimiento y devoción en un momento en el que es muy común desacreditar a personajes ilustrados de nuestra historia», explicó ayer el fotógrafo durante la presentación de la muestra, que contó con la presencia de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y del escritor Fernando Delgado. A la presentación también acudió la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga; el vicerrector de Cultura y Deporte de la Universitat de València, Antonio Ariño; y muchos de los retratados, entre ellos Carmen Calvo, Jaime Siles, Francis Montesinos y Ana Lluch.

Para Delgado, esta exposición es «un ejercicio de memoria sobre lo mejor que le ha pasado a España», y en un centro «integrador» y «vitalista» como es La Nau.

Por otro lado, Mestre aseguró que el proyecto es una reflexión sobre el paso del tiempo y las personas que hicieron posible nuestras libertades. Además, definió a Ricardo Martín «como testigo clave de nuestra historia y vida cotidiana, pero también del mundo».

Según Martín, la única regla que tenía a la hora de realizar retratos era no intervenir. «No me gusta forzar poses. Prefiero que el retratado mire a la cámara. Siempre lo he visto como una mirada hacia el lector».

El fotoperiodista granadino también reflexionó sobre el papel de los medios de comunicación. «Estas fotografías se deben a una época de entusiasmo derivada de las recientes libertades adquiridas y del entorno comunicativo donde se trabajaba. La única competencia de la fotografía era la televisión. Las noticias de cultura eran muy valoradas y los medios de comunicación gozaban de prestigio porque no tenían competencia. Ahora veo que tanto el periodismo como la fotografía se han empobrecido», comentó Martín en relación a la precariedad del sector. Confesó que Fernando Delgado, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina le convencieron para hacer esta exposición.

Ricardo Martín perteneció a la redacción de El País durante ocho años en los que inmortalizó con enorme expresividad escenarios, sucesos y personalidades esenciales de este periodo decisivo de la historia de España, como Mick Jagger, Andy Warhol o Umberto Eco, presentes en la exposición. Martín también trabajó en la revista Tiempo, de la que fue editor gráfico, y en responsabilidades directivas en As y en la revista cultural Mercurio, donde ejerció el cargo de subdirector y editor gráfico.