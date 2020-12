"Un personaje no ha de ser un manual sobre cómo hacer las cosas bien"

‘Historia de España contada a las niñas’ es una despiadada novela coral en la que, según su autora, las referencias musicales -Beyoncé, Beach Boys, Billie Holiday, Conchita Wurts, Rocío Jurado o David Bowie- forman una especie de banda sonora épica para las escenas más trascendentes, al mismo tiempo que dan información y acaban de perfilar a los personajes. «Reunir a las habitantes de ese pueblo en el que solo hay mujeres en torno a la televisión para escuchar a Conchita Wurts en Eurovisión es una manera de definir ese universo recordando a cómo se reunían las familias en torno a los años 50», ejemplifica.

En ‘Historia de España contada a las niñas’, la escritora zaragozana afincada en València juega con la «vergonzosa» división entre alta y baja cultura. La música, como la televisión o las redes sociales, forman un «pastiche de referencias» que, según explica Bastarós, «al final es lo que conforma nuestra identidad. Nadie está a salvo de la alta y de la baja cultura en ningún momento. Somos una mezcla de todo y eso se refleja en el libro».

Para esta historiadora del arte que en 2015 creó la plataforma cultural «Quién Coño Es» y el fanzine vinculado a esta, la música a nivel cultural «es lo que más construye nuestra identidad, lo que más nos fascina desde que somos unos críos». «Siempre inspira -añade-. Y aunque las referencias musicales que aparecen en la novela no son las mías, yo no escucho Beyonce ni a Rocío Jurado, sí que escucho punk y y si tuviera que asimilarla a un género, yo diría que esta es una novela punk».

Una novela punk y generacional. «Toda novela es generacional -asegura Bastarós-. El escritor que se crea al margen de su generación y que no está influido por lo que está pasando a nivel contemporáneo en su vida y en la historia, está equivocado. Todo es generacional, por mucho que por detrás haya aspiraciones de universalidad y temporalidad».

Además de ‘Historia de España contada a las niñas’, Bastarós ha publicado junto a Nacho Moreno ‘Herestory’, un repaso a la evolución del feminismo desde la prehistoria al MeToo. Sobre si la música pop tiene los mismos vicios machistas que otras expresiones artísticas, la escritora considera que cualquier arte «nace en un mundo históricamente patriarcal. Pero sí es cierto que dentro del pop ha habido artistas que se han podido expresar con libertad y han puesto su creatividad al servicio de lo que han querido. Siempre donde hay una escena cultural ha surgido una escisión de mujeres que no se sienten integradas».

Y sobre el debate respecto a las letras machistas de músicos pasados y contemporáneos, Bastarós reconoce que, aunque la revisión puede ser «intelectualmente estimulante», «hay que situar cada cosa en su contexto». «No me interesa debatir si una canción de los 80 es machista o no -añade-. Y dentro de la literatura o de la música hay que ser muy libre. Un personaje literario no es un manual de instrucciones sobre cómo hacer las cosas bien. Hay que dejar al arte que sea arte, no es un manual del buen amor».