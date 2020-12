El IVAM rehace su Consejo Asesor

Un consejo que evidencia el giro que Enguita quiere para el IVAM, con las líneas bien definidas en el arte comprometido con los movimimientos emergentes internacionales.

El consejo estará integrado por la directora, cuatro expertas y un experto del mundo del arte y el arte, según recoge el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana.

Los nuevos integrantes serán María Berrios, a propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; Maribel Domènech, a propuesta de la Universidad Politécnica de València; Amparo Carbonell, a propuesta del Consell Valencià de Cultura; Stephanie Hessler, a propuesta del CIMAM - International Commitee for Museums and Collections of Modern Art; y Antonio Collados, a propuesta de la Asociación de Directoras y Directoras de Arte Contemporáneo de España (ADACE).

Los integrantes del nuevo Consejo Asesor ejercerán sus funciones durante cinco años y se podrán renovar hasta una vez por un período de la misma duración. Hay que recordar que el anterior Consejo Asesor que nombró el antecesor de Enguita en el IVAM, José Miguel G. Cortés, dimitió en pleno después que se conocierá que la Conselleria de Educació Cultura i Esport iba a convocar un concurso para elegir al director del museo.

Dimisión en bloque

Fue a principio de junio cuando el Consejo Asesor de Cortés presentó su renuncia en bloque. Estaba formado por Lola Jiménez Blanco, Marta Gili, Pedro Azara, David Pérez y Álvaro Pons. Meses antes ese consejo de expertos había dirigido una carta al conseller Vicent Marzà y al resto de miembros del Consejo Rector preocupado por la situación de incertidumbre ante el silencio de Cultura en la renovación de Cortés al frente del IVAM.

Todo el mundo del arte interpretó entonces que el entonces director estaba detrás de esa misiva. Fue una más de las presiones con las que Cortés intentó de forma infructuosa seguir como director del IVAM.

Nuria Enguita se ha rodeado ahora de especialistas de reconocido prestigio en cultura contemporánea, que han comisariado muchas exposiciones y al mismo tiempo son muy activos en la edición de teoría artística, una de las facetas donde también sobresale la directora del IVAM. Además de mantener la represantación de las universidades públicas valencianas y de la Asociación de Directoras y Directoras de Arte Contemporáneo.