Los valencianos que se han «colado» en los Premios Goya

La cinta está producida por la empresa valenciana Turanga Films y cuenta con 18 candidaturas a los Goya. Tres de estas prenominaciones tienen nombres propios tan conocidos como el Paula Usero («Luimelia»), candidata a Mejor actriz revelación; Xavo Giménez (de compañía La teta calva), candidato a Mejor actor revelación; o Giovanna Ribes, candidata a Mejor diseño de vestuario. La cinta narra el viaje interior de Rosa, una mujer entregada a las necesidades de su familia que decide hacer, por fin, lo que desea.

Otra de las cintas premiadas que aspiran a una nominación es Asamblea, del valenciano Àlex Montoya. Tiene 16 candidaturas, y entre sus nombres figura el de Juli Disla. El filme, producido por la valenciana Nakamura Films, ganó la Tesela de Oro a la Mejor película del Festival de Alicante. Entre sus créditos se encuentran actores conocidos, como Nacho Fresneda («El Ministerio del Tiempo»), Francesc Garrido (El desentierro) o Greta Fernández (Elisa y Marcela).

También entre las candidaturas se encuentra el filme L’Ofrena, dirigida por el cineasta catalán Ventura Durall. Está producida por la valenciana Suica Films y entre sus créditos se encuentran valencianos como el actor Pablo Molinero («La peste») y el compositor Alberto Lucendo. Violeta, una afamada psiquiatra, recibe una visita inesperada en su consulta. Se trata de Rita, la mujer de Jan, un antiguo amor de adolescencia de Violeta que marcó su vida después de abandonarla de manera traumática veinte años atrás. Rita acude a Violeta con el pretexto de recuperar el amor de su marido. Lo que Violeta desconoce es que la visita de Rita es el primer paso de Jan para intentar reescribir su historia.

Entre las comedias, se encuentra Amor en polvo, de los cineastas valencianos Juanjo Moscardó y Suso Imbernón. El reparto lo forman Enrique Arce («La casa de papel»), Luis Miguel Seguí, Macarena Gómez («La que se avecina») o Xavi Castillo («Pot de plom»). La cinta acumula 18 candidaturas a los Goya y narra la decisión de Pablo y Blanca que se disponen a hacer un intercambio de parejas con dos de sus amigos solteros, Mia y Lucas.

Documentales y cortos

Entre los reportajes audiovisuales, se encuentran Anatomía de un dandy, dirigida por el cineasta alicantino Charlie Arnaiz, que repasa la vida de Francisco Umbral; Rol y rol, que cuenta con la producción de Turanga; o Los que buscamos, documental rodado en València sobre los niños robados durante el franquismo y parte de la Transición en la C. Valenciana.

Entre los documentales candidatos también se encuentra The Mystery of the Pink Flamingo, película de los Hermanos Polo (Javier y Guillermo) que se estrenó en el marco de la Mostra de València y que fue rodada entre la C. Valenciana y Estados Unidos. La cinta acumula 13 candidaturas a los Goya, una de ellas para la ilustradora y pintora Carla Fuentes como directora de arte.

Otra de las cintas candidatas es Segrelles, sobre el ilustrador valenciano y producida por Estrela Audiovisual. Está dirigida por Ignacio Estrela con guion de Laura Grande. El documental cuenta con la música de Josué Vergara, valenciano ganador del Hollywood Music Media Awards en 2015.

La comisión de cortometrajes seleccionó diez títulos de animación, diez en el apartado documental y quince en la categoría de ficción, que podrán ser votados por los académicos en las próximas semanas, para decidir los que finalmente optarán a los Goya 2021.

De entre los seleccionados hay 3 cortos de animación valencianos: Blue & Malone: Casos imposibles de Abraham López Guerrero, Metamorphosis de Carla Pereira y Juanfran Jacinto y Rutina: la prohibición de Sam Ortí Martí.

En el apartado documental está seleccionado el corto valenciano El deseado de Óscar Bernàcer y en la categoría de ficción los tres cortos valencianos seleccionados son: A la cara de Javier Marco Rico, Orquesta Los Bengalas de David Valero Simón y Pies y corazón de Adán Aliaga.

El total de cortos seleccionados ha sido de 35, por lo que los siete cortos valencianos que están incluidos en esta selección suponen un 20 % del total. Tradicionalmente, esta es una de las categorías que suele dar más «alegrías» a la Comunitat Valenciana.

Los nominados se anunciarán el 11 de enero en la Academia de Cine

La actriz y cantante Ana Belén y el actor y monologuista Dani Rovira desvelarán el próximo lunes 11 de enero en la madrileña sede de la Academia de Cine los nominados a la 35 edición de los Premios Goya. Dani Rovira vuelve a la Academia de Cine para anunciar los nominados a los Premios Goya.

A la 35 edición de los galardones optan un total de 155 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. De estas 155 producciones, 82 son de ficción, 72 son documentales y 1 es de animación. También concurren este año 56 filmes europeos, 16 cintas iberoamericanas y 35 cortometrajes, 15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación.

De las 155 historias candidatas a la 35 convocatoria de estos premios, 57 son óperas primas. En cuanto a los guiones, 127 son originales y 23 son adaptados.

La gala, que se celebrará el 6 de marzo en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, será dirigida y presentada por Antonio Banderas y María Casado.

Según destalló el actor malagueño, propietario del Teatro Soho y productor de la gala, la próxima ceremonia será más corta y menos humorística. Tratará de dar visibilidad a un sector que se ha visto mermado a causa del coronavirus. Además, el aforo será considerablemente reducido por la reestricciones sanitarias.

Como ya se anunció, València será una de las subsedes de la gala como inauguración del «Año Berlanga», por lo que tendrá presencia en la ceremonia con una conexión en directo y una actuación especial.