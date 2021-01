Hollywood tiene atasco de estrenos. Si la vida siguiera siendo analógica, torres y torres de celuloide se amontonarían en sus almacenes esperando el momento de llegar a los cines.

La última aventura de James Bond aplazada desde la primavera pasada, la cuarta entrega de ‘Matrix’, el debut de Lebron James en la secuela de ‘Space Jam’, la versión actualizada de ‘Dune’ y el regreso de Wes Anderson son solo algunos de los estrenos planeados para el nuevo año, una temporada que nace bajo una gran incertidumbre y en la que nadie sabe cuándo será seguro volver a abarrotar los cines.

¿Veremos la nueva ‘West Side Story’ en el cine o en nuestras casas? La revisión del mítico musical podría tener asegurada su proyección en la gran pantalla porque no se estrenará hasta las próximas navidades pero el camino no está igual de despejado para ‘James Bond: No Time To Die’ (abril), ‘Black Widow’ (mayo), ‘Fast and Furious 9’ (mayo) o ‘Jurassic World: Dominion’ (junio).

Hasta ahora ningún estudio, salvo Netflix, se había atrevido a estrenar al mismo tiempo una superproducción en cines e internet. Se respetaba escrupulosamente la famosa «ventana de distribución» en la que las cintas esperaban tres meses antes de llegar al mercado doméstico. Pero el reciente día de Navidad todo cambió: Disney y Pixar lanzaron directamente por la plataforma Disney+ ‘Soul’, una de las películas de animación del año, y Warner Bros. llevó ‘Wonder Woman 1984’ a HBO Max. La estrategia de los primeros fue puntual, la de los segundos supuso la inauguración del método por el que HBO Max acogerá todas las películas del estudio en 2021: ‘Godzilla vs. Kong’, ‘In the Heights’, ‘Space Jam: A New Legacy’, ‘The Suicide Squad’, ‘Dune’ y ‘Matrix 4’, entre otras.