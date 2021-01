Por fin hemos dejado atrás ese año tan malo que me permite coger prestada la expresión malsonante con la que lo han despedido en À Punt coincidiendo con los traductores del falso documental ‘Death to 2020’ de Netflix. Sin pasarse de listos ni pretender engañar al personal, Charlie Brooker y Annabel Jones cuentan con famosos intérpretes dando voz a las supuestas fuentes expertas que analizan las imágenes reales vistas en los informativos. Entre otros, Samuel L. Jackson como reportero fiable de un diario ficticio, Hugh Grant en el papel de historiador y Lisa Kudrow como portavoz no oficial de la Casa Blanca.

La crítica no tanto política, sino más bien a algunos políticos, es el hilo conductor entremezclado con la pandemia, en cuyas consecuencias no se entra puesto que se pretende hacer pasar un buen rato llamando cerdo a Donald Trump y espantapájaros a Boris Johnson. Muchos minutos se dedican a la batalla «geriátrica» entre Bernie Sanders y Joe Biden, que parecía el fantasma de un mayordomo, y a las elecciones en un país donde las mascarillas no se fabrican tan rápido como las armas.

El mockumentary, término de examen de tele, también dispara a los medios que no se toman en serio a la ciencia, considerada aburrida e incomprensible para sus espectadores, a los que retrata de la forma más despiadada. O eso sentimos porque aunque parezca increíble, los otros ridiculizados, los políticos, son reales y 74 millones de norteamericanos acaban de votar a Trump. La ciudadana media encarnada por Diane Morgan habla del confinamiento: «Había tanto silencio que se podían oír los pensamientos. Supongo». Con su sello «Black Mirror», las redes sociales y la inconsistencia de los que se hacen ricos con ellas y de los que se creen cualquiera de sus bulos también son puestas en la palestra. En sus 70 minutos, lo que dura un capítulo largo de serie, caben chistes buenos y malos, la sátira podría ser más hiriente y más profunda, pero es lo que es, un «evento cómico», según la plataforma.

La gran pega es que, apenas mencionados Wuhan e Italia, el mundo se reduce a Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde aquí, el mejor resumen del año ha sido el dirigido por Carlos del Amor en TVE con José Coronado como 2020 relatándose a sí mismo, sin bromas, con la pandemia por encima de todo pero también afeando la conducta de la mayoría de los políticos españoles. Busquen esta «Única función» si no la vieron. Y que así sea, irrepetible.