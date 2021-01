Zoo reaparece "a la contra i avant" con el primer adelanto de su nuevo disco

«Les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l’huracà. Ahí estaran, fent burla, fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant». Zoo se reivindica en «Avant», el primer adelanto del disco que la banda de Gandia publicará en 2021 y que supone su vuelta al panorama musical tras más de un año de reubicación y trabajo.