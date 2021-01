El Año Internacional Bigas Luna: Del Talento al Genio despegará por fin el próximo 20 de enero hasta el 14 de febrero en València, tras varias suspensiones de calendario forzadas por la pandemia. Lo hará en el Corte Inglés de Colón con la programación de dos exposiciones inéditas y la presentación el jueves 21 de enero de la obra recopilatoria El legado cinematográfico de Bigas Luna, del catedrático en estudios hispánicos y cinematografía Santiago Fouz.

La primera de las exposiciones de Bigas Luna será «La libertad de los símbolos», comisariada por su hija Betty Bigas, y ofrecerá una muestra inédita de la visión personal del cineasta. De hecho, todas las obras que se exhibirán «están realizadas sobre copias de guiones de sus películas, o sobre papeles en los que hay anotaciones de sus pensamientos ofreciendo su visión personal de los dos mundos que se representa gráficamente de manera expresionista», matiza Betty Bigas.

La segunda de las exposiciones, «Portrait Of An Artist», del artista Bernardo Rivavelarde, acercará al espectador a su nuevo proyecto de New Media Art, a través de una experiencia totalmente vanguardista.

El Año Bigas Luna, que comienza en València, aterrizará en primavera en Barcelona y culminará en Madrid, en marzo del 2022.

El año dedicado al cineasta valenciano cuenta con un programa de exposiciones en museos, galerías y organizaciones culturales de València, Barcelona y Madrid con un calendario de eventos que incluye dos foros para la industria del cine y el arte. Habrá una presentación mundial de Mouche d’Amour (película inédita de Bigas Luna), habrá una retrospectiva del director, una alfombra roja con gala de inauguración o un encuentro Internacional de Periodismo Cultural, entre otras actividades. Se trata de «una suma de sinergias» entre instituciones que «representa una apuesta decidida por la cultura en esta nueva era, en donde la suma de sinergias van a ser cada vez más necesarias», según Xavier Martorell, director del Año Bigas.