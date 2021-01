el divorcio que viene

No sé si este 2021 dará para celebrar el fin de la pandemia, la vacunación total, el confinamiento infinito, el advenimiento del imperio zombi o el fin del mundo, pero sí que podemos conmemorar el 40 aniversario de uno de los logros que transformaron radicalmente la sociedad española: el divorcio. Fue un trauma para muchos, no se crean, sobre todo para los ciudadanos más conservadores, la jerarquía eclesiástica y aquellos políticos que venían del sistema franquista, que no dudaron en proporcionar marcos legales de semi-independencia a territorios como Euskadi y Catalunya pero se rasgaron las vestiduras cuando, en 1981, el Congreso aprobó la Ley del Divorcio. Aquello fue lo que realmente enterró al régimen nacional-católico y nos empujó a la modernidad europea, con el avance en los derechos de la mujer y una nueva concepción de relaciones familiares y de pareja. La magistral jugada de Paco Fernández Ordóñez trajo inevitablemente consecuencias sociales y, de paso, una monstruosa bronca en el seno de la UCD que contribuyó a su desintegración.