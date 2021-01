Ferran Gadea: "La nueva entrega de ‘L’Aqueria Blanca’ da un salto cualitativo"

La primera pregunta es obligada: ¿Cómo se encuentra tras recuperarse de coronavirus?

Bien, bien. Llevo ya una semana en casa. Me ingresaron por una neumonía derivada de la Covid-19. Tendré que hacerme una revisión dentro de poco. Me hice una prueba para comprobar que no infectaba a los demás. Salió todo bien, además confirmó que tenía anticuerpos.

Estuvo unos cuatro días ingresado en plenas Navidades...

Aunque era leve, los médicos prefirieron tenerla controlada, así que me ingresaron. Se ve que hay mucha gente que en pocos días empeora mucho.

Cuando estaba en el hospital hizo un vídeo en las redes sociales para alertar a la población sobre la pandemia. Se hizo viral.

Sí, esa era la intención. A mí me lo sugirió una persona de mi entorno y accedí. Parece que si alguien famoso habla sobre un tema prestamos más atención. Me vi en la obligación de decir algo porque han sido unas fiestas complicadas. Era importante que la gente se tomara en serio el virus durante esas fechas porque si nos pasábamos de la raya nos podíamos enfrentar a una situación muy difícil. Es decir, la que estamos teniendo ahora.

¿Cree que la enfermedad se vive como un tabú?

Sí, porque hay mucho miedo a coger el virus. Yo estuve una semana confinado en casa antes de ser ingresado. Mis amigos y mi familia sabían que lo había cogido. Pese a que la gente te cuida, te sientes mal porque piensas que lo has podido pegar a tus familiares sin saberlo. Además, el virus te obliga a confinarte, por eso, en cuanto te enteras de que lo tienes, el mundo se te viene encima. En mi caso, estaba en un momento profesional muy bueno. Iba a estrenar el ‘Método Gronholm’ en el Talía y tenía varios proyectos por ahí. Pero en cuanto llegó el virus tuve que parar todo. Pero tengo que decir que estoy muy agradecido por cómo me ha tratado la gente. Mis vecinos me traían comida (ríe).

¿Un actor está más expuesto al virus?

Claro. Cuando subes a las tablas tienes que quitarte la mascarilla. Si no tienes anticuerpos y por desgracia los test no han detectado que uno de los actores tiene el virus... Es un drama para la producción. El público lleva mascarilla, pero los actores tienen que ensayar juntos sin protección. Además, nosotros si no trabajamos, no cobramos. Y eso es un problema en un contexto de pandemia. Las ayudas que se han aprobado están muy bien, pero está complicado acceder a algunas.

Ayer se incorporó al rodaje de «L’Alqueria Blanca». ¿Cómo ha sido volver a reencontrarse con sus compañeros?

Ha sido maravilloso. Aunque hasta llegar aquí he pasado por un periodo de incredulidad enorme. Me había convencido de que la serie no iba a volver, porque se había propuesto algunas veces. Pero esta es la buena. El público va a poder comprobar cómo es la vida de los protagonistas de la serie años después de la última temporada. El cierre de Canal 9 supuso el fin de una producción que hizo historia. Los nuevos guiones son magníficos.

¿Qué le va a pasar a Tonet en esta nueva temporada?

No puedo hacer mucho spoiler (ríe). La nueva entrega va a volver a la esencia de la serie, es decir, a lo que transmitía en sus primeras temporadas. Los nuevos episodios muestran a un Tonet más maduro, porque es marido y padre. Sin embargo, no deja de ser impulsivo, infantil e ingenuo.

¿Qué diferencias va a encontrar el público entre la última y la nueva temporada?

Muchas. Lo primero que va a notar es que tanto la producción como los personajes dan un salto cualitativo. Los guiones están muy bien y la imagen cambiará.

¿Hay fecha de estreno?

Todavía no porque estamos pendientes de la pandemia. Si hay un positivo entre el equipo tendremos que parar el rodaje, por eso no nos podemos comprometer. La cadena quiere emitir la nueva entrega cuanto antes mejor. En principio, el rodaje durará dos meses y la nueva temporada tendrá 18 capítulos.

¿Todavía le reconocen por la calle como Tonet?

¡Claro! Y a día de hoy no me han dejado de preguntar cuándo volverá la serie.

Hoy vuelve a «El método Grönholm» del Talía.

Sí, por fin. A raíz de dar positivo en coronavirus me tuvo que sustituir Manu Badenes, que lo hizo genial. Hoy volveré a las tablas del Talía con muchas ganas. La obra es un thriller sobre el capitalismo con mucho fondo.