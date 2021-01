Desde la ventana se ven los montes, una antena de televisión, no sé cuántos pájaros con las alas tiesas y la calle recién regada por los tractores de la desinfección. Más allá, por encima de lo que no se ve, ha nevado y a la sequedad de los caminos se les quedará el jugueteo y una risa saltimbanqui de liebre alborotada, dispuesta a no rendirse, esa risa, cuando el frío congele en su retrato el peso de alguna tristeza inesperada.

La infancia tiene el color mágico de una zanahoria en la cabeza gorda, desproporcionada, de un muñeco plantado en medio de los sueños. En mi memoria la nieve no ocupaba las calles, sino la pantalla de un televisor en que difícilmente distinguías los goles del domingo, las medallas del dictador o la voz de Adamo ‘cae la nieve y esta tarde no vendrás’ como en un melancólico susurro adolescente. Los balcones de la pandemia se abren estos días a un paisaje que endulza una miaja lo que pasa, que nivela la ansiedad, que nos ayuda a no pensar tanto en el miedo o en el desasosiego.

Pero los copos tienen también, cubriendo el monte y los tejados, un aire que para nada tranquiliza. «No busquéis la imagen de la eterna belleza», escribe Rosalía de Castro. Porque tiene el frío la versión cálida de una casa confortable, y en el lado contrario la que se arrebuja como un perro miedoso entre los cartones húmedos del abandono. Se les pone con desprecio nombre de mujer a las tormentas y en las carreteras hay gente que trabaja con sus camiones de tropecientas toneladas y se pregunta, desconcertada, cómo dos palmos de nieve pueden inmovilizar con tanta destreza un dinosaurio. Y ya en las ciudades, esa maldad de las compañías eléctricas cortando el suministro y dejando que se hiele impunemente la gente porque la pobreza, en este país y en otros parecidos, siempre paga los platos que rompen impunemente los que lo tienen todo. La codicia de esas compañías, en las que han desembarcado muchos cargos públicos cuando abandonan la política, no tiene límites ni entiende de justicia social ni de derechos humanos, ni nada que no sea su propia y exclusiva cuenta de beneficios. La precariedad no tiene cuenta de beneficios, todo son pérdidas.

La nieve ha llegado esta vez con el rostro menos amable de su extenso repertorio. Los caminos helados que llevan a los hospitales y consultorios de atención primaria se han convertido en muros infranqueables que impiden el tránsito y la llegada del personal sanitario a sus lugares de trabajo. Las escuelas son como un desierto, y ni la lluvia melancólica que cantaba Machado en sus versos evita la tristeza. La colaboración civil está siendo admirable. No se puede decir lo mismo de esa turba que se ha saltado todas las normas para sacarse un selfi en familia, como si el dolor tan extendido por todas partes les importara un pito. Al llegar a casa, después de colapsar el paso a los servicios públicos, enmarcarán las fotos y las pondrán en la mejor estantería, en ese sitio donde guardan hinchados de una ridícula satisfacción las imágenes de sus tiempos felices.

Los juegos de la infancia, la memoria de la nieve en la pantalla de aquellos viejos televisores en blanco y negro, como era este país entonces, el susurro de las canciones cuando las canciones mezclaban, en plan baile agarrado, la nieve y las ausencias: todo eso tiene en estos días, entre el frío intenso y la pandemia, el color que pinta de incertidumbre un año que acaba de empezar. Pero también, no lo olvidemos, tenemos por delante la esperanza. Arrimar el hombro para que esa esperanza no sea un fracaso es cosa nuestra. Ya sé que el puñetero bicho no nos va a hacer mejores. Pero tampoco perdemos nada si lo intentamos. Lo mismo les diría a las compañías eléctricas. Pero no creo que su inconcebible poderío y sus cuentas de beneficios me hicieran demasiado caso. Ellas van a la suya: o pagas o te cortan la electricidad, y ya te apañarás tú con el frío. La Constitución dice que todos tenemos derecho a una vida digna. ¿Que qué Constitución?: pues la nuestra, ¿cuál va a ser?, esa misma Constitución que tanta gente alaba aunque no se cumpla más de la mitad. Venga, Adamo, canta tu canción y a ver si el agarrao alivia aunque sea un poco el hielo de este invierno. Cae la nieve y esta tarde no vendrás… ¿Bailamos?