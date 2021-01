Más allá de Filomena

Más allá de la M30 y Filomena, en Mediaset han metido con calzador «Love is in the air», su nueva propuesta de ficción para después de las noticias de Pedro Piqueras del lunes, martes, miércoles y jueves. Lo que leen porque en vista de sus resultados, lo más probable es que no la vieran ninguno de esos cuatro días. Emulando la estrategia repetitiva de Antena 3 con «Mujer», su estreno simultáneo en Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Be Mad solo atrajo en total al 11,1 por ciento de cuota de pantalla por lo que no se espera que se acerque ni de lejos al éxito del drama turco que triunfa en la competencia con el que solo comparte nacionalidad. Como puede intuirse por el amoroso título, la nueva serie es una comedia romántica que se desarrolla en un Estambul con los colores de «CSI Miami» y una Miss Turquía como protagonista. Con algún punto de conexión con otra serie de éxito en Netflix, «Los Bridgerton», que cuenta a su vez con la presencia de un tal Regé-Jean Page con cualidades para haber sido Míster de cualquier país, la sobredosis pastel de «Love is in the air» es una apuesta de Telecinco por rascar décimas de share y no quedar segunda después de 28 meses de liderazgo ininterrumpido.

Viendo el primer episodio, al menos breve, que dio paso a la 759ª emisión de Pretty Woman, es posible que los programadores de Paolo Vasile piensen que necesitamos desconectar del covid-19 con un insustancial suflé otomano que además no lo parece porque la acción se desarrolla en una realidad paralela al país gobernado por Erdogan que conocemos por los medios. Por el contrario, los guionistas de «Cuéntame» no han podido dejar de lado la pandemia y por primera vez Carlos Hipólito era más que la voz de Carlitos Alcántara en la nueva temporada que comenzó con los aplausos a los sanitarios durante el confinamiento del año pasado y se coló entre los diez programas más vistos del día. A pesar del Bósforo, me quedo en el barrio de San Genaro.