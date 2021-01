Hoy es el día más triste del año, el tercer lunes de enero. No lo digo yo, que sé que en 2020 tuvimos treinta o cuarenta jornadas peores, tirando por lo bajo. Y las que te rondaré, morena. Lo sentenció hace ya tres lustros un matemático como resultado de una fórmula que mezclaba la depresión post navideña, no haber cobrado, el cabreo por no cumplir los propósitos de año nuevo y zarandajas similares.

Una agencia de viajes montó su estrategia de ventas alrededor de esta estupidez y el término se popularizó mundialmente: Blue Monday.

Lunes tristes ha habido desde que se inventó la semana. Los revolucionarios franceses inventaron un nuevo y rocambolesco calendario para liquidar al religioso gregoriano, pero también para borrar del recuerdo días como el de hoy, el 7 de enero, el 20 de marzo o el primer día de cole, que pese a no caer siempre en lunes son igual de mierdosos. Explíquenselo a un niño y España, mañana, será republicana.

Después del Plácido Domingo siempre llega el jodido lunes. Lo sabía Fats Domino, que en su «Blue Monday» renegaba de él hasta que, a medida que avanzaba la semana, se veía de nuevo encarando el finde con cuatro chavos en el bolsillo, las manos sobre su piano y sus buenas ganas de cachondeo.

Echen también la oreja a la fenomenal versión de Georgie Fame, les confieso que es mi preferida. Con ese mismo título, New Order compuso una canción que revolucionó la música al bailable latido de un potente corazón sintético.

También fue un pelotazo «Monday Monday» de The Mamas and the Papas, melancólica pero cálida confirmación de que, por muchas esperanzas que le pongas a un lunes, siempre acaba yéndose al garete. Eso pensaba el estajanovista de Prince cuando compuso «Manic Monday» para las Bangles. Susanna Hoffs inaugura la semana protagonizando un sueño húmedo junto a Rodolfo Valentino pero, al despertar, se lo ve tan magro que quiere volver al domingo.

Algunos llegaban muy achuchados al lunes, después de ver como su viejo se clavaba media botella de Terry en la caseta escuchando perder en la radio al València por enésima vez esa temporada y chuparse dos horas de caravana para volver al hogar, de noche, aburrido y aterrorizado por el examen de mates que le ponían al día siguiente.

Raro es que no actuaran como la protagonista de «I don’t like Mondays» de Boomtown Rats, que disparó contra todo lo que se movía en el patio del colegio que había bajo de su casa, aduciendo esa maldita frase como única explicación.

No todos los lunes eran tristes, ahí están los Happy Mondays para demostrárselo. Este fabuloso grupo, abanderado del sonido madchester, que mezclaba rock, funk y electrónica ácida, iban siempre tan hasta el culo que para ellos todos los días eran noches de sábado.

Su concierto en la discoteca Barraca es legendario, tanto como la afición que tenía su líder, Shaun Ryder, por las grageas garrapiñadas de felicidad y otras golosinas. Aprovechen su música hedonista y visceral y bailen para sacudirse la tristeza provocada por los algoritmos matemáticos, esos nuevos oráculos que todo lo joden.