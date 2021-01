El Teatro Olympia acoge del 28 al 31 de enero el estreno nacional de «La Coartada», una obra de intriga protagonizada por María Castro, Gorka Otxoa y Miguel Hermoso, escrita por la estadounidense Christy Hall (cocreadora y guionista de la serie de Netflix «I’m not ok with this»), con versión y dirección de Bernabé Rico. «València será la ciudad elegida para inaugurar esta propuesta teatral, coproducida por Txalo, Talycual y La Alegría Producciones, que desafía la situación actual de la cultura subiéndose a los escenarios en plena crisis por la pandemia», destacó ayer el Olympia en un comunicado.

Según señala el teatro, «La coartada» adentra al espectador en una historia de suspense policíaco, en un juego de intriga que, a modo de thriller psicológico, va dirigiendo al público maravillosamente hasta hacerle cómplice de las acciones de su protagonista, para que la acompañe a lo largo de toda la función, para que no la juzgue sino que conviva dentro de ella».

Según explica Bernabé, «La coartada juega a modo de suspense policíaco una historia que se va desvelando progresivamente a medida que nos vamos haciendo cómplices de su personaje principal. Pero como las grandes obras esa no es más que la forma para ahondar en un contenido de altos vuelos, dando paso la narrativa a un thriller psicológico y este a un drama romántico de creciente intriga hasta su emotivo e impactante final».

En «La coartada» María Castro interpreta a Ana, una mujer «divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su única hija sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio».