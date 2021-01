Dimecres es va produir el decés de Desamparados Gómez Senent, més coneguda com a Ampa. Valencianista i cristiana a parts iguals, fou la més jove de les filles del patrici Nicolau Primitiu Gómez Serrano, de qui va heretar un caràcter conciliador i humà en majúscules. Ella sola esdevingué per a tots els qui l’envoltaven un nexe d’unió, els pilars del qual sempre foren la família, la generositat i la seua terra, indestriablement unida als valors que havia mamat des de ben menuda.

I és que Ampa, en tant que memòria d’una època llarga i intensa (tot un segle), incorporà en sa vida el que va deixar escrit son pare als anys 30 del segle passat, que no era sinó la transmissió de la ‘cultura consuetudinària’. En el sintagma, popularitzat pel bibliòfil i assimilat per Ampa amb goig i consciència, hi subjauen una sèrie d’elements més que necessaris en una societat cada vegada més polaritzada que ha oblidat els seus orígens: la coneixença profunda de les arrels, els costums propis més pròxims, els valors de la família i la fraternitat i tot allò que es desprén lingüísticament i culturalment de cada racó del nostre poble.

Així m’ho va fer saber en les últimes converses que vaig tindre amb ella, i així ho vaig plasmar en la tesi que vaig publicar sobre el gran personatge valencianista, de la qual ella fou col·laboradora de luxe. Ampa sempre tingué ganes d’ajudar a tot el món, d’arrimar el muscle per a construir una societat més justa i de col·laborar desinteressadament en tot allò que li era possible. La bondat que desprenia era part del que València, la seua volguda terra, necessitava.

Envoltada de llibres i amerada de curiositat, no s’estigué de repetir-nos el que volia que fora el seu epitafi: «Soc Ampareta, filla menuda de Nicolau Primitiu». Que valguen estes ratlles per a deixar-ne constància, a més de recordar tot allò que ella era: una gran dona, valenta i noble, que va mirar d’actuar amb coherència durant els seus quasi cent anys de vida, tot posant per davant el conegut lema: «Valéncia enans e aensus». Gràcies de tot cor, Ampa, per fer del món un lloc una miqueta millor. Que la terra et siga lleu.