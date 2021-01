HBO está dando los primeros pasos para realizar una nueva precuela de «Juego de Tronos», basada en las novelas cortas Tales of Dunk and Egg, de George R.R. Martin, según la prensa de EE UU. Las novelas cortas de Tales of Dunk and Egg se centran en las aventuras de los personajes Dunk y Egg y suceden algo menos de un siglo antes de lo narrado en Canción de hielo y fuego, que es la saga central del universo de «Juego de tronos». En la serie Tales of Dunk and Egg se han publicado tres novelas cortas: The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Paddy Considine forman parte del elenco de esta serie que se rodará este año con la intención de estrenarla en 2022.