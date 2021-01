Larry King, el hombre de tirantes y grandes lentes que entrevistó a presidentes, deportistas, celebridades o personas del común, falleció este sábado en Los Ángeles, dejando como legado miles de horas de conversaciones que lo convirtieron en el entrevistador por excelencia de la televisión estadounidense.

Nacido el 19 de noviembre de 1933 en Nueva York como Lawrence Harvey Zeiger, King se hizo famoso mundialmente por su espacio "Larry King Live", transmitido por la cadena estadounidense CNN entre 1985 y 2010 y que entró en el "Libro Guinness de récords mundiales" por mantenerse en emisión durante 25 años consecutivos.

"Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, presentador y amigo Larry King, quien falleció esta mañana a la edad de 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles", señaló un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del popular entrevistador.

Su muerte, conocida semanas después de que fuera hospitalizado por coronavirus, pone fin a una de las carreras más dilatadas en la televisión, la radio y más recientemente en medios digitales en EE.UU., en los que realizó, según medios locales, "más de 50.000 entrevistas".

"Confesor" de presidentes

CNN recordó que, como anfitrión de su programa nocturno en esa cadena, King tuvo entre sus invitados a presidentes estadounidenses en funciones: desde Gerald Ford hasta Barack Obamarespondieron a sus preguntas, e incluso el ahora exgobernante Donald Trump habló con él antes de llegar a la Casa Blanca.

"Dices que sólo haces preguntas, pero las respuestas que consigues nos sorprenden, nos informan y nos abren los ojos. Gracias y la mejor de las suertes", afirmó Obama, quien entonces ejercía la Presidencia, en unas palabras que dedicó a King cuando se despidió, en diciembre de 2010, de su espacio televisivo.

Ese día, King, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, pronunció sus últimas palabras al frente del programa estrella de la CNN: "Quiero decirles a ustedes, a la audiencia... Gracias. Y en vez de adiós, qué tal un... hasta pronto".

Y así lo hizo, ya que posteriormente presentó la serie en línea "Larry King Now" -que lanzó en julio de 2012- y "PoliticKING con Larry", este último de 2012 a 2019.

En 2011, año en el que finalmente dejó CNN, admitió en una entrevista con la revista "¡Hola!" que le hubiera gustado entrevistar a Marco Polo o a Cristóbal Colón, personajes que "escribieron la Historia, que salieron a buscar respuestas...".

También entonces reconoció la razón de su salida: "Me fui porque quería pasar más tiempo con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Nunca dije que me retiraba. Todo cuanto hice fue dejar un puesto. Yo no puedo estar sin hacer nada", explicó.

Su carrera se remonta a 1957, cuando empezó a trabajar con una estación de radio en Miami, en la que se estrenó con su nombre en el espectáculo: Larry King.

"Necesitas un mejor nombre", recordó King le dijo su jefe su primer día al aire, según la autobiografía que publicó en 2009 y que CNN recogió hoy.

"No había tiempo para pensar", rememoró el presentador, quien relató que el diario The Miami Herald estaba sobre el escritorio y había un anuncio de página entera de King's Wholesale Liquors.

"El gerente general miró hacia abajo y dijo: '¡King! ¿Qué tal Larry King?'", indicó.

Antes de consagrarse como una estrella, King fue columnista del Miami Herald en 1965 y en 1971 fue arrestado por cargos de hurto mayor que supusieron su despido del periódico y de una estación de radio.

Y aunque la acusación fue desestimada al año siguiente, King, desempleado, se trasladó a Luisiana para trabajar como periodista independiente.

En 1978, regresó a Miami y a la estación en la que trabajaba, WIOD. Ese mismo año lanzó "Larry King Show" como un programa de radio nocturno sindicado, que en principio le permitió llegar a 28 ciudades y cinco años después ya era escuchado en 118 ciudades.

Este show le supuso en 1982 el premio Peabody, como son comúnmente llamados los Premios George Foster Peabody, que reconocen la excelencia en los programas de radio y televisión. En 1985, "Larry King Live" se entrenó en CNN.

Casado ocho veces

Pero su vida tal vez lo convertiría en uno de los famosos personajes que entrevistó: King estuvo casado con siete mujeres, aunque en la práctica contrajo nupcias en ocho ocasiones, ya que con una de ellas se casó dos veces.

Con su última esposa, Shawn Southwick, de quien se divorció en 2019 tuvo dos hijos, Cannon y Chance. Su otro hijo, de su segundo matrimonio, lleva su nombre.

El año pasado, el presentador sufrió la pérdida de dos de sus cinco hijos en un periodo de tres semanas

"Es con tristeza y el corazón roto de un padre que confirmo la reciente pérdida de dos de mis hijos, Andy King y Chaia King. Ambos eran almas buenas y amables y los extrañaremos mucho", indicó King en agosto de 2020.

El veterano presentador indicó que su hijo Andy, de 65 años, falleció inesperadamente de un ataque al corazón el 28 de julio del año pasado y que su hermana Chaia, de 51, murió el 20 de agosto, poco tiempo después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón.

El presentador enfrentó igualmente distintos quebrantos de salud. En 1987 sufrió un ataque al corazón y se sometió a una cirugía de bypass quíntuple, después de la cual creó la Fundación Cardíaca Larry King.

Más recientemente, en mayo de 2019, sufrió una importante apoplejía pocas semanas después de someterse a una operación para implantar un estent, un elemento metálico que resuelve la obstrucción de arterias.

También sobrevivió a un cáncer de pulmón y de próstata.

"El joven enérgico de Brooklyn tuvo una histórica carrera que abarcó la radio y la televisión. Su curiosidad por el mundo impulsó su galardonada carrera en la radiodifusión, pero fue su generosidad de espíritu lo que atrajo al mundo hacia él", señaló este sábado el presidente de CNN, Jeff Zucker, sobre el inolvidable entrevistador.