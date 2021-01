Pasado, presente y futuro de Sagunt a Escena

Unos que vienen y otros que se van, decía cierta canción, y que en este caso cruzan sus caminos en un encuentro organizado por Levante-EMV a través de Skype (las circunstancias pandémicas mandan). Se va Juan Vicente Martínez Luciano, hasta ahora director del más histórico de los festivales teatrales valencianos, Sagunt a Escena. Y viene Inma Expósito, su sucesora tras haber ganado en representación de Pro21 el concurso abierto por el Institut Valencià de Cultura para gestionar del certamen durante, al menos, los próximo dos años. «Enhorabuena y mucho ánimo», le dice Martínez Luciano a Expósito nada más verla por la pantalla de su ordenador.

El objetivo del encuentro es recordar el pasado, analizar el presente y vislumbrar el futuro de este festival que en 2020 celebró su 37 edición con la persona que se ha ocupado y con la que se ocupará de consolidarlo como uno de los referentes de las artes escénicas de la temporada veraniega en España.

«En los últimos cinco años la gente, y sobre todo la de Sagunt, se ha volcado con el festival -señala Martínez Luciano-. Y eso ha hecho que haya revivido. Y creo que si en verano eso que dicen que vamos a tener al 70 % de la población vacunada y se puedan hacer las cosas más o menos normales, Inma tiene ahí una posibilidad de poner su sello. Sagunt a Escena te da la libertad de reflejar tu personalidad. Y ese poder hacer lo que quieras es un gozo único».

Expósito recoge el guante. «Es una oportunidad enorme, es un festival con muchísimas posibilidades. Pero no debemos olvidar que el festival es el que es, y queremos que siga esa línea».

Las líneas a seguir

A la nueva directora no le cuesta reconocer que, al menos a nivel de programación, el proyecto que presentó para hacerse con la dirección de Sagunt a Escena sigue la línea que ha marcado Martínez Luciano en el último lustro: «Hemos mantenido el peso que tiene el teatro clásico, la danza y la música dentro del Romano, igual que del teatro contemporáneo y de calle».

«Yo siempre he sido de la idea de que el festival tiene que unir muchas sensibilidades», subraya su antecesor, que como además ha estado en el comité que ha dado la máxima puntuación a la propuesta de Pro21, conoce bastante bien cuáles son sus intenciones. «En su proyecto hay un equilibrio clarísimo en tipo de espectáculos, pero también entre producciones valencianas y que vienen de fuera», explica.

La de 2020 fue una edición de Sagunt a Escena extraña, en la que la covid obligó a reducir aforos y cancelar algunos espectáculos, pero también a contratar más producciones valencianas que nunca. Fue, en definitiva, una especie de veraniego festival de las artes escénicas valencianas.

«Las funciones de calle y de sala le han dado la oportunidad a la gente de ver muchas cosas que se hacen en el teatro valenciano y que de otra forma no conocerían. Pero no olvidemos que el Teatro Romano es la insignia del festival. Y eso sé que Inma lo tiene clarísimo porque además ha trabajado ya varias veces con nosotros», afirma el exdirector. «Recuerdo -añade- que cuando con Pro21 trajo a (el coreógrafo) Israel Galván el 50 % de la gente dijo que no había visto nunca nada igual, y el otro 50 % dijo que menuda mierda. Y esa debe ser la esencia de Sagunt a Escena».

«Sí -refrenda Expósito-. El papel de la cultura y el arte es conmover, hacerte reflexionar, llevarte a otros espacios de mentalidad. Si no te genera emoción, sea la que sea, no es arte».

Presupuesto y comparaciones

Durante su encuentro virtual, Martínez Luciano insiste en que su sucesora ha de aprovechar la libertad que ofrece el IVC como programadora. Pero es una libertad, reconocen ambas partes, que se enfrenta a los rigores presupuestarios que, pese a los incrementos de los últimos años, mantienen al de Sagunt aún lejos de otros festivales como el de Mérida, Almagro o El Grec. «Si no cuantitativamente, podemos hacer un programa parecido al de ellos cualitativamente», aegura Expósito.

«No se puede comparar Mérida con Sagunt porque el presupuesto total de Sagunt es igual a una o dos producciones de Mérida», apunta Martínez Luciano. Precisamente, sobre las producciones la nueva gestora adelanta su intención de potenciar las colaboraciones con otros certámenes y aprovechar «el montón de autores valencianos que trabajan la dramaturgia» para trabajar también en obras propias. Su antecesor aplaude la iniciativa. «Ahora hay una salida natural para esas producciones -afirma-. Ya no sólo en los teatros del IVC, como el Principal o el Rialto, sino en la decenas de teatros locales que gestionan los ayuntamientos».

Pero, volviendo a las comparaciones presupuestarias, Martínez Luciano recuerda que los otros festivales cuentan con la participación del Ministerio de Cultura de la que Sagunt carece por no tener un patronato en el que el Gobierno estatal pueda integrarse. «El problema es que, después de 37 ediciones, no hay ningún tipo de documento legal que diga que quiere hacerse un festival con unas características determinadas. He estado cinco años intentando que haya al menos un convenio entre diputación, ayuntamiento e IVC, pero no he podido», se queja el gestor, y aprovecha la ocasión para lanzarle otro consejo a su sucesora: «Con este cambio de paradigma el IVC debería empezar a trabajar en este convenio la posibilidad de firmar un convenio para agilizar acuerdos y ayudas económicas. Pero de eso no tienes que encargarte tú, ha de ser alguien del IVC el que lo haga».

Ian McKellen en Sagunt

El encuentro llega a su fin. Martínez Luciano lanza más consejos (contar con el ayuntamiento para evitar contratiempos de infraestructuras, contratar obras buenas más caras para pocos días que obras regulares más baratas para más días) e Inma Expósito anuncia nuevas ideas (estandarizar y abrir un proceso para seleccionar propuestas artísticas y crear una plataforma digital inmersiva de ‘streaming ready’ para proyectar espectáculos).

Pero antes de acabar, les proponemos tirar de presupuesto imaginario y desear en voz alta qué les gustaría ver en el escenario del Teatro Romano. La futura directora, metida ya en su papel gestor, se muestra prudente. «No me lo gastaría en un único espectáculo. Abriría la puerta a creadores jóvenes, a dar oportunidades, a gente que lo necesite». El antiguo director, sin el peso del cargo, sueña: «De vez en cuando Ian McKellen, que es el mejor actor de teatro del mundo, y Patrick Stewart hacen un ‘Esperando a Godot’ que si viniese a Sagunt ya me podría morir tranquilo».