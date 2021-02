La presidenta del Palau de la Música de València y concejala de Patrimonio y Recursos Culturales en esta ciudad, Glòria Tello, ha indicado este martes que la decisión de indemnizar a Manuel Muñoz tras ser despedido como subdirector del auditorio y a partir del fallo que declara improcedente esa medida "no quita que la sentencia se vaya a recurrir".

Relacionadas El TSJ declara improcedente el despido de Muñoz como subdirector del Palau

"Eso no significa que no recurramos la sentencia. Entendemos que lo que dice esta sentencia es que los cargos de confianza que no han pasado ningún proceso selectivo han de pasar a formar parte de la estructura de personal de una administración pública y esto es una cuestión que no comparten los servicios jurídicos de la casa", ha expuesto la edil.

Tello se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de la convocatoria 'Crida per l'Art' para la adquisición de obras de artistas y galerías, preguntada por la decisión del Palau de a Música de decantarse por indemnizar a Manuel Muñoz en lugar de readmitirlo como subdirector.

"Eso no quita que tuviéramos que decantarnos previamente por las dos opciones: la de recurrir o la de indemnizar", ha agregado la responsable municipal, que ha apuntado que "en este caso, evidentemente, el Ayuntamiento ha considerado mejor indemnizar". No obstante, ha insistido en que eso "no quita que la sentencia se vaya a recurrir".

El Palau de la Música de València ha optado por indemnizar en lugar de readmitir a Manuel Muñoz en el puesto de subdirector, del que fue cesado en 2019, según ha comunicado el letrado del Ayuntamiento a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, que declaró improcedente ese despido.

Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se señala que se tiene por ejercitada en tiempo y forma por parte del consistorio la opción establecida en la sentencia en favor de la indemnización.

La Sala de lo Social del TSJCV declaró en una sentencia reciente improcedente el despido en 2019 de Manuel Muñoz como subdirector de este auditorio y condenó al organismo autónomo municipal a readmitirlo o indemnizarlo con 24.232 euros, opción por la que se ha decantado el consistorio.