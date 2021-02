Seis mujeres han relatado diversas experiencias incómodas de índole sexual con el director y productor de cine Luis María Ferrández a elDiario.es, que las ha publicado en un reportaje. «Jugó psicológicamente conmigo para que acabara haciendo lo que él quería. He intentado justificar lo que pasó para no sentirme culpable. Él se aprovechó de mí, yo estaba muy borracha, pero le dije que no quería tener sexo, eso lo recuerdo bien», dice una de ellas, con el nombre ficticio de Sara, en el reportaje.

Luis María Ferrández (Madrid, 1977) fue candidato al Goya al mejor corto de ficción en 2011 por Hemisferio, protagonizado por Blanca Suárez y Hugo Silva, y es autor de largometrajes como La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla o La pantalla herida, documental sobre la situación del cine español en el que participaron decenas de nombres relevantes de la industria cinematográfica; también ha sido segundo ayudante de José Luis Garci en su película Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Desde el año 2005 es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y ha sido docente en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, asociada a la Universidad Rey Juan Carlos, entre 2015 y 2017.

En un comunicado difundido ayer, TAI ha señalado que son «muy conscientes» de la relevancia de este tema y han animado a que «cualquier alumna afectada» contacte con ellos. El relato de dos de las mujeres que aparecen en el artículo tiene como origen la Universidad Francisco de Vitoria. Una de ellas era entonces su alumna, de 21 años. Otros dos testimonios pertenecen a dos mujeres que también fueron sus alumnas, pero en la Escuela TAI.