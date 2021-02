Sorolla: Un artista liberal en los inicios del feminismo

La vida de Sorolla coincidió con los inicios del movimiento feminista en España, pero este era todavía muy minoritario: las mujeres españolas tenían aún un nivel cultural muy bajo, pocas accedían a la educación secundaria, y la universidad les estuvo prácticamente vetada hasta 1910. Su papel seguía siendo secundario, prácticamente reducido a las obligaciones del hogar y la familia. Cuando Sorolla murió en 1923 aún quedaban ocho años para el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Este no se les reconocería hasta 1931 (Sorolla no lo conoció: había muerto en 1923). El pintor, que nunca fue un militante, se caracterizó por ser un hombre de ideas liberales. La presencia femenina es abundante y variada en la producción del pintor, sensible a cualidades estéticas como su gracia o belleza, pero sobre todo a otras cualidades como su valentía o fortaleza.